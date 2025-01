Verkehrswarner OOONO NO2: CarPlay-Folgekosten bleiben unklar

Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, dass der dänische Anbieter OOONO die zweite Generation seines gleichnamigen Verkehrswarners vorgestellt und in den deutschen Markt eingeführt hat.

Der sogenannte OOONO CO-Driver NO2 entwickelte sich in kürzester Zeit zum Publikumsliebling, kostet aktuell 65 Euro und sticht seinen Vorgänger gleich in mehreren Disziplinen aus.

Statt von einer Knopfzelle mit Strom versorgt zu werden, besaß das neue Gerät einen integrierten Akku und eine Lademöglichkeit per USB-C-Kabel. Statt schwacher Einzel-Leuchtdioden kam ein neuer Lichtkranz zum Einsatz. Statt einer Taste besaß das neue Modell gleich zwei Druckknöpfe: einen zum Melden und Bestätigen von vorhandenen Verkehrsgefahren und einen, um die Community darüber zu informieren, dass die Gefahrenstelle schon wieder beseitigt wurde.

Das große Highlight des OOONO NO2 war jedoch die CarPlay-Konnektivität. Diese wurde theoretisch auch mit dem alten Modell funktionieren, wurde vom Anbieter aber als Alleinstellungsmerkmal für die neue Generation reserviert.

Nur mit dem OOONO NO2 kann man sich über Stauenden, liegen gebliebene Fahrzeuge und (wo zulässig) Blitzer auch im CarPlay-Display informieren lassen. Dank der CarPlay-Mitteilungen funktioniert dies auch, wenn andere Navi-Dienste wie Google Maps geöffnet sind.

Allerdings gaben die dänischen Anbieter zum Verkaufsstart an, Mehrkosten für die CarPlay-Konnektivität zu haben, die langfristig auf die Kunden umgelegt werden müssten.

Geplant war, die CarPlay-Konnektivität nur 12 Monate kostenfrei zur Verfügung zu stellen und nach dem ersten Jahr dann als kostenpflichtige Zubuchoption anzubieten, für die 12 Euro jährlich verlangt werden sollten. So zumindest die ersten Überlegungen des Anbieters zum Verkaufsstart.

Nun befinden wir uns im 13. Monat nach der Marktverfügbarkeit des OOONO NO2 und noch immer ist unklar, ob OOONO-Besitzer, die sich den Verkehrswarner direkt zum Verkaufsstart gegönnt haben, demnächst zur Kasse gebeten werden.

Auf der Amazon-Produktseite ist nach wie vor von einem Jahr CarPlay die Rede:

Das deutsche FAQ des Anbieters zur möglichen Abo-Einführung wurde seit über einem Jahr nicht mehr aktualisiert. In der englischen Variante, die vor sechs Monaten nochmals überarbeitet wurde, heißt es:

We are still exploring options to cover the operations costs of the add-ons. So for now, we are not sure if there will be any payment after the 12-month free period. If payment will be required, then it will be billed via your Apple ID account or Google Play Store account.