Neue Übergangslösung im App Store verfügbar
OneRobotics: SwitchBot ersetzt von Apple entfernte iOS-App
Nachdem die SwitchBot-App Ende März ohne Vorankündigung von Apple aus dem deutschen App Store entfernt wurde, hat der Smart-Home-Hersteller nun eine weitere Zwischenlösung bereitgestellt. Neben der zuvor angebotenen TestFlight-Version steht ab sofort eine regulär im App Store verfügbare Anwendung mit dem Namen OneRobotics bereit.
Die neue Applikation richtet sich gezielt an Nutzer in Deutschland, die ihre SwitchBot-Geräte weiterhin einrichten und steuern möchten. Anders als die zuvor verteilte Beta-Version über TestFlight lässt sich OneRobotics ohne zusätzliche Voraussetzungen direkt aus dem App Store laden und installieren. Damit entfällt der Umweg über Apples Testumgebung, der für einige Anwender eine zusätzliche Hürde darstellte.
Bestehende Konten lassen sich nutzen
Laut Hersteller ist die Nutzung der neuen Anwendung mit bestehenden SwitchBot-Konten möglich. Anwender können sich mit ihren bisherigen Zugangsdaten anmelden und ihre Geräte wie gewohnt verwalten. Die zugrunde liegende Infrastruktur bleibt unverändert, sodass Einstellungen und verknüpfte Geräte übernommen werden.
Die OneRobotics-App fungiert damit als funktionaler Ersatz, bis die eigentliche SwitchBot-Applikation wieder im deutschen App Store verfügbar ist. Sobald dies der Fall ist, soll ein Wechsel zurück ohne erneute Einrichtung möglich sein. Nutzer können dann wieder auf die ursprüngliche Anwendung zugreifen und ihre bestehenden Konfigurationen weiterverwenden.
Hintergründe weiter unklar
Hintergründe zur Entfernung der SwitchBot-App liegen weiterhin nicht vor. Das Unternehmen gibt an, gemeinsam mit Apple an einer Klärung zu arbeiten. Parallel dazu verweist SwitchBot bei Problemen auf den eigenen Support, der Anfragen zur aktuellen Situation gezielt bearbeiten soll.
Die neue App ergänzt damit die bisherige TestFlight-Lösung und soll vor allem den Zugang für weniger technikaffine Nutzer vereinfachen, die ihre Geräte ohne zusätzliche Installationsschritte weiter betreiben möchten.
Entwickler: wonderlabs, Incorporated
Laden
Das muss ein Problem ausschließlich für den deutschen Store sein. Im österreichischen Store lässt sich die originale Switchbot App normal finden und laden.
Im Schweizer Store ebenfalls. Und die OneRobotic App ist hier nicht verfügbar.
Ich hab sie noch auf dem iPhone und kann sie nutzen?!
Das wird nur problematisch wenn die app ausgelagert wird um platz zu schaffen oder du sie manuell deinstallierst.
Ja es geht um den erneuten oder ersten Download aus dem Store
Ich hab dooferweise genau letzte Woche etwas von Switchbot gekauft und dachte ich wär zu dumm die App zu installieren. War echt am verzweifeln bis ich dann den Beitrag hier mit TestFlight entdeckt habe. Das hat mir den Tag gerettet und ich konnte die Geräte einwandfrei in Betrieb nehmen.
Schon krass, wie Apple hier Switchbot in Geiselhaft genommen hat und man keine Kundenfreundlichere Lösung gefunden hat.
Ich sehe da beide Seiten der Medaille: Es wäre schön wenn man die Geräte von SwitchBot ohne App Zwang einrichten könnte.
Durch App / Cloudzwang können die Geräte schnell zu Elektromüll werden wenn es den Hersteller nicht mehr gibt.
Wo sind die Leute, die sonst immer gegen Sideloading schießen jetzt? Die, die immer sagen „dass weiß man ja alles, wenn man sich für Apples Ökosystem entscheidet“. Ich hoffe, die haben sich letzte Woche alle SwitchBot-Geräte gekauft oder arbeiten sogar selbst bei SwitchBot. Hier zeigt sich mal wieder, wie gefährlich die Abhängigkeit von Apple für Entwickler sein kann. Und auch für jeden von uns, dem vielleicht mal der Apple-Account gesperrt wird, wenn der wütenden Orange danach ist.
Omg was bitte hat Trump damit zu tun? Die Lösung geht auch ohne sideloading. Also alles in allem viel Polemik.
Finde Marcels Punkt doch sehr valide. iOS und Android müssen zumindest teils geöffnet werden, weil dort ein großer Teil unseres Lebens stattfindet. Auch finde ich 30% und selbst 15% Umsatzbeteiligung eine Unverschämtheit.
Erst einmal was raushauen, ohne zu wissen was der Grund dafür ist!!! Da sich SwitchBot erstaunlich ruhig verhält könne es doch an ihnen liegen!!! Aber erst einmal Apple die Schuld geben. Eine Mentalität hier… oh je.