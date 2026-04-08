OneRobotics: SwitchBot ersetzt von Apple entfernte iOS-App

Nachdem die SwitchBot-App Ende März ohne Vorankündigung von Apple aus dem deutschen App Store entfernt wurde, hat der Smart-Home-Hersteller nun eine weitere Zwischenlösung bereitgestellt. Neben der zuvor angebotenen TestFlight-Version steht ab sofort eine regulär im App Store verfügbare Anwendung mit dem Namen OneRobotics bereit.

Die neue Applikation richtet sich gezielt an Nutzer in Deutschland, die ihre SwitchBot-Geräte weiterhin einrichten und steuern möchten. Anders als die zuvor verteilte Beta-Version über TestFlight lässt sich OneRobotics ohne zusätzliche Voraussetzungen direkt aus dem App Store laden und installieren. Damit entfällt der Umweg über Apples Testumgebung, der für einige Anwender eine zusätzliche Hürde darstellte.

Bestehende Konten lassen sich nutzen

Laut Hersteller ist die Nutzung der neuen Anwendung mit bestehenden SwitchBot-Konten möglich. Anwender können sich mit ihren bisherigen Zugangsdaten anmelden und ihre Geräte wie gewohnt verwalten. Die zugrunde liegende Infrastruktur bleibt unverändert, sodass Einstellungen und verknüpfte Geräte übernommen werden.

Die OneRobotics-App fungiert damit als funktionaler Ersatz, bis die eigentliche SwitchBot-Applikation wieder im deutschen App Store verfügbar ist. Sobald dies der Fall ist, soll ein Wechsel zurück ohne erneute Einrichtung möglich sein. Nutzer können dann wieder auf die ursprüngliche Anwendung zugreifen und ihre bestehenden Konfigurationen weiterverwenden.

Hintergründe weiter unklar

Hintergründe zur Entfernung der SwitchBot-App liegen weiterhin nicht vor. Das Unternehmen gibt an, gemeinsam mit Apple an einer Klärung zu arbeiten. Parallel dazu verweist SwitchBot bei Problemen auf den eigenen Support, der Anfragen zur aktuellen Situation gezielt bearbeiten soll.

Die neue App ergänzt damit die bisherige TestFlight-Lösung und soll vor allem den Zugang für weniger technikaffine Nutzer vereinfachen, die ihre Geräte ohne zusätzliche Installationsschritte weiter betreiben möchten.