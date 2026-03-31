Apple löscht SwitchBot-App aus dem App Store: Zwischenlösung verfügbar

Nach der Vorstellung der günstigen Matter-Steckdose von SwitchBot haben sich in den Kommentaren zahlreiche Leser mit einem unerwarteten Problem gemeldet. Die zugehörige iPhone-Applikation war plötzlich nicht mehr im deutschen App Store verfügbar. Bereits kurz nach Veröffentlichung des Artikels hatte der Hersteller auf Nachfrage bestätigt, dass die App ohne Vorankündigung entfernt wurde und man gemeinsam mit Apple an einer Klärung arbeite.

App verschwindet kurzfristig aus dem Store

Einige Nutzer berichteten, dass sie Geräte bereits eingerichtet hatten oder kurz davor standen und dann keinen Zugriff mehr auf die benötigte Anwendung erhielten. Gerade bei Produkten wie dem im vorherigen Artikel vorgestellten Plug Mini ist die App zentral, um Zusatzfunktionen wie Zeitpläne oder Energieauswertungen zu nutzen.

Gegenüber ifun.de erklärte SwitchBot, dass die Entfernung der Anwendung unerwartet erfolgte und die Ursache zunächst unklar war. Parallel dazu wurde der Kontakt zu Apple gesucht, um die Wiederverfügbarkeit schnellstmöglich zu erreichen. Für Bestandsnutzer bedeutete dies vorübergehend Einschränkungen bei der Einrichtung neuer Geräte.

TestFlight-App als Übergangslösung

Inzwischen stellt SwitchBot eine temporäre Alternative bereit. Nutzer können eine Vorabversion der iOS-App über Apples TestFlight-Plattform installieren. Diese Beta trägt aktuell einen abweichenden Namen, lässt sich jedoch mit bestehenden SwitchBot-Konten verwenden. Auch neu angelegte Konten sollen später in die reguläre Version übernommen werden können.

Die Installation erfolgt über einen Einladungslink und setzt zusätzlich die TestFlight-Anwendung voraus. Damit bleibt die grundlegende Steuerung der Geräte weiterhin möglich, bis die offizielle App wieder im App Store erscheint. Für Nutzer, die auf Probleme stoßen, verweist der Hersteller auf seinen Support, der gezielt Anfragen zur App-Entfernung bearbeiten soll.

Die Zwischenlösung richtet sich vor allem an Anwender, die ihre neu erworbenen Geräte dennoch in Betrieb nehmen möchten. Parallel dazu läuft weiterhin die Abstimmung mit Apple, um die reguläre App wieder zugänglich zu machen. Hintergründe, welches Verhalten genau zum App-Store-Ausschluss in Deutschland geführt hat, liegen uns leider nicht vor.