Spritpreise steigen trotz Regulierung: ADAC-App zeigt keine Entlastung

Wer die Preise an deutschen Tankstellen derzeit häufig mit dem iPhone prüft, bekommt ein recht eindeutiges Bild: Anwendungen wie die ADAC Drive-App des Autmobilclubs oder vergleichbare Anbieter zeigen seit Anfang April weiter steigende Durchschnittswerte. Die Auswertung der aktuellen Daten legt nahe, dass die neue Preisregelung nach dem sogenannten Österreich-Modell bislang keine dämpfende Wirkung entfaltet.

Die Regel sieht vor, dass Mineralölunternehmen ihre Preise nur noch einmal täglich zur Mittagszeit anheben dürfen. Erhofft hatte man sich, kurzfristige Preissprünge zu begrenzen und mehr Transparenz zu schaffen. In der Praxis zeigt sich jedoch ein anderes Muster. Nutzer, die regelmäßig Preisverläufe in Apps verfolgen, sehen punktuelle, teils deutliche Erhöhungen rund um die erlaubte Anpassungszeit.

Deutliche Aufschläge zur Mittagszeit

Dies bestätigt nun auch der ADAC, der die Zahlen der vergangenen Woche aggregiert und ausgewertet hat. Dieselpreise haben binnen einer Woche um mehr als 13 Cent zugelegt und liegen aktuell im Schnitt bei rund 2,45 Euro pro Liter. Auch Super E10 ist spürbar teurer geworden und nähert sich früheren Höchstständen an.

Auffällig ist vor allem das Verhalten rund um die Mittagszeit. Statt über den Tag verteilt moderat zu steigen, werden Preise häufig gebündelt angehoben. In den App-Verläufen sind entsprechende Sprünge klar erkennbar. Gleichzeitig bleiben Preissenkungen im Tagesverlauf seltener und fallen geringer aus als zuvor.

Nach Einschätzung des ADAC reagieren Anbieter mit Risikoaufschlägen auf die eingeschränkte Flexibilität. Da Preiserhöhungen nur zu einem festen Zeitpunkt möglich sind, werden diese offenbar vorsorglich höher angesetzt. Für Verbraucher bedeutet das höhere Durchschnittspreise, obwohl sich der Ölpreis zuletzt kaum verändert hat.

Bundeskartellamt soll stärker eingreifen

Der ADAC sieht deshalb Handlungsbedarf bei den Behörden. Insbesondere das Bundeskartellamt solle stärker eingreifen und die Preisgestaltung genauer prüfen. Ohne zusätzliche Kontrolle bleibe die Regelung wirkungslos.

Für Autofahrer zeigt sich die Entwicklung unmittelbar im Alltag. Wer mit dem iPhone Preise vergleicht, findet derzeit kaum Entlastungspotenzial. Auch gezieltes Tanken zu günstigeren Zeiten bringt weniger Ersparnis als in der Vergangenheit.