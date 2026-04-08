USB-C überall: Kleine Adapter schließen die Lightning-Lücke

Mit der Umstellung auf USB-C bei aktuellen Apple-Geräten hat sich der Kabelalltag spürbar vereinfacht. Viele Nutzer setzen inzwischen auf einheitliche Ladekabel, die sich für iPhone, iPad und weiteres Zubehör gleichermaßen nutzen lassen. Auch Netzteile und Powerbanks bieten mittlerweile häufig fest integrierte USB-C-Kabel. Der Bedarf an unterschiedlichen Lade-Strippen sinkt damit deutlich.

Ganz verschwunden ist das Thema jedoch (noch) nicht. In vielen Haushalten sind weiterhin ältere iPhones und iPads im Einsatz, die auf den Lightning-Anschluss angewiesen sind. Für diese Geräte muss auf Reisen bislang meist ein zusätzliches Kabel oder ein separates Netzteil mitgeführt werden.

Adapter als Übergangslösung für gemischte Geräte

Abhilfe schaffen kompakte USB-C-auf-Lightning-Adapter. Diese werden einfach auf ein vorhandenes USB-C-Kabel gesteckt und ermöglichen so das Laden älterer Apple-Geräte. Entsprechende Modelle sind inzwischen auch mit Apple-Zertifizierung erhältlich. Zweierpacks mit MFi-Zertifikat werden derzeit zu Preisen um sieben Euro angeboten.

Praktisch sind hier die Varianten, die über eine kleine Sicherung verfügen. Diese hält den Adapter direkt am Kabel fest, sodass er nicht verloren geht, bei Bedarf aber schnell abgenommen werden kann. Gerade auf Reisen lässt sich so mit einem einzigen Kabel eine größere Geräteauswahl abdecken.

Unterschiede bei Ladeleistung und Datenübertragung

Technisch unterstützen viele dieser Adapter schnelles Laden über USB-C Power Delivery. Je nach Kombination aus Netzteil und Kabel sind Ladeleistungen von bis zu 27 Watt bei iPhones oder bis zu 36 Watt bei bestimmten iPads möglich. In der Praxis bedeutet das, dass Apples Schnellladestandard unterstützt wird und sich Geräte innerhalb von rund 30 Minuten zur Hälfte aufladen lassen.

Günstigere, nicht zertifizierte Modelle sind teilweise noch etwas preiswerter. Hersteller weisen hier jedoch häufig darauf hin, dass diese Adapter ausschließlich zum Laden und zur Datenübertragung am Rechner gedacht sind. Funktionen wie die Audioausgabe oder die Nutzung mit Zubehör wie CarPlay oder Docks werden oft nicht unterstützt. Da viele Inhalte heute ohnehin drahtlos übertragen werden, fällt dieser Einschränkung im Alltag für viele Nutzer weniger ins Gewicht.

Für Haushalte mit gemischtem Gerätebestand bleiben die kleinen Adapter damit eine einfache Möglichkeit, den Übergang zur einheitlichen USB-C-Nutzung ohne zusätzlichen Kabelaufwand zu bewältigen.