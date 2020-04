Ohreinsätze für AirPods Pro jetzt im Apple Store erhältlich

Apple hat sich nun doch dazu durchgerungen, die Ersatzkappen für die AirPods Pro regulär zum Kauf anzubieten. Ihr könnt die AirPods Pro Silikontips jetzt im Zweierpack zum Preis von 9 Euro im Apple-Onlineshop bestellen. Bei der Bestellung müsst ihr euch entscheiden, ob ihr die Stöpsel jeweils in klein, mittel oder groß haben wollt.

Apple hat sich ein halbes Jahr Zeit gelassen, einen unkomplizierten Weg für die Bestellung dieser Ersatzteile bereitzustellen. Es war zwar auch zuvor schon möglich, Ersatz-Ohreinsätze von Apple zu beziehen, allerdings stand diese Option nur umständlich über Apples Support-Webseite zur Verfügung. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Apple-Kunden, die eine Apple-Care-Versicherung abgeschlossen haben, sich weiterhin besser an den Apple Support wenden. Die Ersatz-Ohrtips sollten in diesem Fall kostenlos zur Verfügung stehen.

Bleibt noch die Frage, wie man die Ohreinsätze der AirPods wechselt. Apple erklärt dies nicht nur ausführlich hier, sondern hat auch ein Video dazu bereitgestellt: