AirPods Pro: So könnt ihr neue Ohreinsätze bestellen

Wenn ihr Ersatz für die Ohreinsätze der AirPods Pro benötigt, werdet ihr im Onlineshop von Apple nicht fündig. Apple vertreibt die Ear-Tips zwar, listet diese aber nicht offiziell zum Verkauf. Vielmehr müsst ihr die Dinger über den Apple Support bestellen. Der Kaufpreis beläuft sich dabei auf 3,50 Euro pro Paar.

Ihr könnt die Lieferung wahlweise per Telefon, Chat oder auch als Online-Bestellung in Auftrag geben. Letzteres lässt sich über Apples Support-Webseite anstoßen. Wählt hier die Option „Ohreinsätze der AirPods Pro austauschen“, in der Folge müsst ihr euch dann dafür entscheiden, ob ihr die neuen Ear-Tips in klein, mittel oder groß haben wollt.

Der Austausch der Ohreinsätze sollte eigentlich kein Problem bereiten, wenn doch, erklärt Apple in einem neu veröffentlichten Video wie das geht:

Riechen die AirPods Pro nach Heidelbeeren?

Habt ihr schon mal an euren AirPods Pro geschnüffelt? Die riechen nach Heidelbeeren. Zumindest ist ein nicht unerheblicher Teil der Besitzer von Apples neuen Ohrhörern dieser Meinung.

In der Tat kann man den Geruch der Ohrhörer dahingehend interpretieren. Bei genauerem Hinriechen bemerkt an insbesondere bei den Ohreinsätzen allerdings einen eher unangenehmen Kunststoffgeruch. Mit der Assoziation zu Heidelbeeren im Kopf, nimmt man das Ganze dann aber schon deutlich angenehmer wahr.