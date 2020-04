iPhone SE: Neue Hüllen verfügbar, die vom iPhone 8 passen auch

Mit dem iPhone SE Silikon Case und dem iPhone SE Leder Case bietet Apple bereits die ersten Hüllen für das neue iPhone SE an. Wer jetzt bestellt, erhält die neuen Cases sogar noch vor dem iPhone selbst. Apple setzt die voraussichtliche Lieferung auf Freitag, den 17. April. Das iPhone SE kann an diesem Tag lediglich vorbestellt werden und soll eine Woche später bei den ersten Kunden eintreffen.

Apple bietet das Silikon-Case für das iPhone SE zum Preis von 39 Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Sandrosa an. Die Lederhülle kostet 49 Euro und ist in den Farben Schwarz, Mitternachtsblau und Rot erhältlich.

Hüllen des iPhone 8 passen beim iPhone SE

Wenn wir einen Blick auf die Abmessungen des neuen iPhone SE werfen, sehen wir, dass das Gerät mit 138,4 x 67,3 x 7,3 Millimetern exakt so groß wie nun nicht mehr erhältliche iPhone 8 ist. Mit Blick darauf, ob die Hüllen des iPhone 8 auch beim iPhone SE passen, stellt sich also lediglich die Frage, ob es bei der Kamera-Aussparung und der Tasten-Anordnung etwas zu beachten gibt. Dem ist offenbar nicht so. Apple hat gegenüber dem US-Magazin The Verge bestätigt, dass sich für das iPhone 8 konzipierte Hüllen ohne Einschränkung auch mit dem neuen iPhone SE verwenden lassen.