Ohne Umweg übers iPhone: DJI Osmo Pocket 4 und 4P sichern Videos aufs NAS und Cloud

DJI erweitert die Osmo Pocket 4 und die von uns bereits ausführlicher vorgestellte Pocket 4P um eine praktische Backup-Funktion. Fotos und Videos können nach der Einrichtung direkt von der Kamera zu einem Cloudspeicher oder auf ein eigenes NAS übertragen werden. Der Umweg über iPhone, Mac oder Speicherkarte entfällt.

DJI nennt die Funktion „Camera Cloud Service“. Als Onlineziele werden je nach Region unter anderem Google Drive und Microsoft OneDrive unterstützt. Interessanter dürfte für viele Nutzer die Möglichkeit sein, das Material direkt im heimischen Netzwerk auf einem NAS abzulegen.

Kamera lädt selbstständig hoch

Die erste Einrichtung erfolgt über die kostenlose DJI-Mimo-App. Dort wird das gewünschte Speicherziel hinterlegt und anschließend ein WLAN für die Kamera konfiguriert. Danach kann die Pocket die Verbindung selbst aufbauen und Dateien automatisch übertragen. DJI hatte dieses Verfahren Anfang des Jahres bereits für die Osmo Action 6 vorgestellt.

Alternativ lassen sich in DJI Mimo auch nur ausgewählte Aufnahmen zum Upload markieren. Wer sämtliche Dateien sichern möchte, kann dagegen den automatischen Transfer verwenden. Fortschritt und laufende Übertragungen werden direkt auf der Kamera angezeigt.

NAS-Anbindung erfolgt per SMB

Für das eigene NAS setzt DJI auf das verbreitete SMB-Protokoll. In Mimo werden dafür IP-Adresse des Netzwerkspeichers, der gewünschte freigegebene Ordner sowie gegebenenfalls Benutzername und Kennwort eingetragen. Damit sollten unter anderem Geräte von Synology, QNAP, Ugreen und anderen Herstellern funktionieren, sofern sie SMB-Freigaben anbieten.

Gerade bei der Pocket 4P ist die Neuerung willkommen. Die kompakte Dual-Kamera zeichnet unter anderem 4K-Material mit hohen Bildraten und 10-Bit-D-Log 2 auf und besitzt 103 GB internen Speicher. Nach einem längeren Drehtag können entsprechend schnell große Datenmengen zusammenkommen.

Wer die aktuelle Pocket-Generation noch nicht besitzt: Die DJI Osmo Pocket 4P im Vlog Combo wird bei Amazon derzeit für rund 689 Euro angeboten. Die etwas günstigere Osmo Pocket 4 im Creator Combo kombiniert die Kamera unter anderem mit Funkmikrofon, Weitwinkelvorsatz und Mini-Stativ.