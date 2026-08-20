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Aktuell um 55% reduziert

Niimbot B21: Etikettendrucker mit App-Anbindung für 25,99 Euro
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Den Etikettendrucker Niimbot B21 bekommt ihr bei Amazon in der Farbe Grün gerade um gut 55 Prozent im Preis reduziert. Mit dem Rabattcode J2NEZUOK lässt sich der Preis für das Gerät für kurze Zeit von 59,99 Euro auf 25,99 Euro reduzieren.

Beim Niimbot B21 handelt es sich um eine kompaktes Etikettiergerät für zuhause und unterwegs. Das Retro-Design des Geräts wirkt in unseren Augen etwas eigentümlich für einen schlichten Gebrauchsgegenstand. Aber vielleicht will sich den Drucker ja gerade deswegen jemand ins Regal stellen, wenn er gerade nicht benutzt wird.

Niimbot P21

Thermotransferdrucker mit 300 DPI

Der Drucker arbeitet im Thermotransferverfahren mit einer maximalen Auflösung von 300 DPI. Im Lieferumfang ist zusätzlich ein USB-Ladekabel und eine Rolle Etiketten enthalten. Die mitgelieferten Etiketten sind knapp 5 × 3 Zentimeter groß und die Rolle enthält 230 Stück. Der integrierte Akku macht den Drucker unabhängig von einer Steckdose und ermöglicht eine flexible Verwendung. Ob in der Küche, im Keller oder im Büro: Es genügt, wenn ihr den Mini-Drucker und das iPhone dabei habt.

Die Kommunikation zwischen dem Drucker und einem Smartphone (neben iOS wird auch Android unterstützt) läuft über Bluetooth. Die zugehörige Niimbot-App lässt sich kostenlos im App Store laden. Vielseitige Standard-Druckfunktionen stehen ebenfalls kostenlos zur Verfügung, sodass es aus unserer Sicht keinen Grund dafür gibt, für die in der App angebotenen „VIP-Funktionen“ ein Abo abzuschließen.

Auch für QR- oder Barcodes

Im Rahmen der Standardnutzung stehen unter anderem verschiedene Funktionen, um Etiketten zu erstellen und zu verwalten zur Verfügung. Die zu druckenden Inhalte lassen sich dabei per Sprache, Bild oder Code erfassen und anschließend für den Druck aufbereiten.

Die App unterstützt verschiedene Sprachen und Schriftarten. Eigene Vorlagen lassen sich optional in der Hersteller-Cloud speichern und mit demselben Benutzerkonto auch auf anderen Smartphones verwenden.
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20. Aug. 2026 um 14:31 Uhr von chris Fehler gefunden?


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