Claude Cowork kommt aufs iPhone und darf jetzt E-Mails versenden

Anthropic baut Claude auf dem iPhone vom klassischen Chatbot zunehmend zum ausführenden Assistenten aus. Der KI-Agent Claude Cowork steht jetzt auch auf Mobilgeräten und im Web bereit. Gleichzeitig erhalten die Verknüpfungen mit Gmail und Google Drive deutlich mehr Rechte.

Cowork kann Aufgaben selbstständig über mehrere Arbeitsschritte hinweg bearbeiten. Eine Sitzung lässt sich beispielsweise am Mac starten, unterwegs auf dem iPhone kontrollieren und später im Browser fortsetzen. Die eigentliche Arbeit läuft dabei in Anthropics Cloud weiter, sodass geplante Aufgaben auch dann ausgeführt werden können, wenn der eigene Rechner ausgeschaltet ist.

Auf iPhone und iPad findet sich Cowork in der aktuellen Claude-App. Die Beta steht derzeit Nutzern von Pro, Max und Team zur Verfügung. Bei Enterprise-Konten muss die Funktion vom Administrator aktiviert werden.

Claude darf E-Mails tatsächlich verschicken

Auch die bereits länger vorhandene Google-Anbindung wird mächtiger. Der Gmail-Konnektor besitzt jetzt Lese- und Schreibzugriff. Claude kann nicht mehr nur Nachrichten durchsuchen, zusammenfassen und Antworten formulieren, sondern E-Mails auch versenden, auf bestehende Threads antworten oder Nachrichten weiterleiten.

Standardmäßig verlangt Claude vor dem tatsächlichen Versand noch eine Bestätigung. Die Erweiterung geht damit deutlich über die frühere Gmail-Integration hinaus, die wir bereits beim Start des Sprachmodus vorgestellt hatten.

Claude Cowork is now available on mobile and web for all paid plans. https://t.co/sdWVjEehcR — Claude (@claudeai) August 18, 2026

Google Drive bekommt Schreibzugriff

Ähnlich sieht es bei Google Drive aus. Claude kann Dokumente, Tabellen und Präsentationen durchsuchen und auswerten, darf Dateien nun aber auch verschieben, freigeben oder in den Papierkorb legen. Vor Änderungen ist ebenfalls standardmäßig eine Freigabe vorgesehen.

Anthropic verfolgt damit konsequent die Entwicklung hin zu KI-Agenten, die nicht nur Informationen liefern, sondern Aufgaben tatsächlich erledigen. Zuletzt hatten wir bereits darüber berichtet, dass Claude sogar Zugangsdaten aus 1Password verwenden kann.

Ganz ohne Desktop geht es dennoch nicht immer. Cowork benötigt die Mac- oder Windows-App weiterhin, wenn lokale Dateien, lokale Konnektoren oder eine direkte Steuerung des eigenen Computers ins Spiel kommen. Reine Cloud-Aufgaben und verbundene Online-Dienste funktionieren dagegen unabhängig vom eingeschalteten Rechner.