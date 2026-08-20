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Vom Chatbot zum Assistenten

Claude Cowork kommt aufs iPhone und darf jetzt E-Mails versenden
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Anthropic baut Claude auf dem iPhone vom klassischen Chatbot zunehmend zum ausführenden Assistenten aus. Der KI-Agent Claude Cowork steht jetzt auch auf Mobilgeräten und im Web bereit. Gleichzeitig erhalten die Verknüpfungen mit Gmail und Google Drive deutlich mehr Rechte.

Claude Code

Cowork kann Aufgaben selbstständig über mehrere Arbeitsschritte hinweg bearbeiten. Eine Sitzung lässt sich beispielsweise am Mac starten, unterwegs auf dem iPhone kontrollieren und später im Browser fortsetzen. Die eigentliche Arbeit läuft dabei in Anthropics Cloud weiter, sodass geplante Aufgaben auch dann ausgeführt werden können, wenn der eigene Rechner ausgeschaltet ist.

Auf iPhone und iPad findet sich Cowork in der aktuellen Claude-App. Die Beta steht derzeit Nutzern von Pro, Max und Team zur Verfügung. Bei Enterprise-Konten muss die Funktion vom Administrator aktiviert werden.

Claude darf E-Mails tatsächlich verschicken

Auch die bereits länger vorhandene Google-Anbindung wird mächtiger. Der Gmail-Konnektor besitzt jetzt Lese- und Schreibzugriff. Claude kann nicht mehr nur Nachrichten durchsuchen, zusammenfassen und Antworten formulieren, sondern E-Mails auch versenden, auf bestehende Threads antworten oder Nachrichten weiterleiten.

Standardmäßig verlangt Claude vor dem tatsächlichen Versand noch eine Bestätigung. Die Erweiterung geht damit deutlich über die frühere Gmail-Integration hinaus, die wir bereits beim Start des Sprachmodus vorgestellt hatten.

Google Drive bekommt Schreibzugriff

Ähnlich sieht es bei Google Drive aus. Claude kann Dokumente, Tabellen und Präsentationen durchsuchen und auswerten, darf Dateien nun aber auch verschieben, freigeben oder in den Papierkorb legen. Vor Änderungen ist ebenfalls standardmäßig eine Freigabe vorgesehen.

Anthropic verfolgt damit konsequent die Entwicklung hin zu KI-Agenten, die nicht nur Informationen liefern, sondern Aufgaben tatsächlich erledigen. Zuletzt hatten wir bereits darüber berichtet, dass Claude sogar Zugangsdaten aus 1Password verwenden kann.

Ganz ohne Desktop geht es dennoch nicht immer. Cowork benötigt die Mac- oder Windows-App weiterhin, wenn lokale Dateien, lokale Konnektoren oder eine direkte Steuerung des eigenen Computers ins Spiel kommen. Reine Cloud-Aufgaben und verbundene Online-Dienste funktionieren dagegen unabhängig vom eingeschalteten Rechner.

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Claude by Anthropic
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Entwickler: Anthropic PBC
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20. Aug. 2026 um 11:35 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nachdem ich kapiert habe, was ich mit Claude Code machen kann, fehlt mir hier gerade noch ein Anwendungsszenario. Nutzt das jemand hier? Wenn ja, wofür? Danke!

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  • Ich lasse Anthropic bestimmt meine E-Mails lesen…

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  • Ich habe nur iphone und ipad. Cowork geht ja dann trotzdem nicht wirklich oder? Sprich es braucht immer einen Desktop ?

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  • Californiasun86

    Irgendwie ist dann die Überschrift aber verkehrt und irreführend. Claude darf eben noch nicht die geschriebene Mail auch versenden, sondern erst nach Genehmigung des Users. Das man das abstellen kann habe ich in den Artikel nicht gelesen.

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