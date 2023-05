Offizielle ChatGPT-App läuft auch in Deutschland

Seit Ende der vergangenen Woche steht für den revolutionären Ki-Textgenerator ChatGPT eine offizielle iPhone-Applikation in Apples Software-Kaufhaus zum Download bereit. Gebraucht hätte es den nativen Download wohl nicht – bietet die gerade mal 16 Megabyte kleine Applikation doch so gut wie keine Funktionen an, die sich nicht auch über die Web-Oberfläche des von OpenAI bereitgestellten Angebotes nutzen lassen.

Suchergebnisse voller Chat-Spam

Wie wichtig die Bereitstellung einer offiziellen App im App Store war, offenbart Apples Software-Kaufhaus jedoch selbst. Wer in der deutschen Filiale, in der die offizielle ChatGPT-App derzeit noch nicht verfügbar ist, nach „ChatGPT“ sucht, der wird erschlagen von zwielichtigen Applikationen, die ihre Abonnements an den Mann bringen wollen.

Diese setzen zum Großteil auf Variationen des offiziellen OpenAI-Logos und formulieren ihre Beschreibungstexte häufig uneindeutig. Die Suchergebnisse zum Begriff „ChatGPT“ zeigen wie wenig Apple den App Store kontrolliert und präsentieren etliche Downloads, die so eigentlich nicht angeboten werden sollten.

Doch ihr kennt das Problem: da Apple bei all den im App Store offerierten Grauzonen-Angeboten kräftig mitverdient ist Cupertinos Motivation, hier mal kräftig mit dem eisernen Besen zu Kehren, verschwindend gering. Entsprechend finden sich unter den zahlreichen Chat-Apps nicht nur Abzocker, sondern immer wieder auch echte Betrüger.

Was uns zu folgendem Hinweis bringt: Mit einem Zugang für den amerikanischen App Store ausgerüstet, könnt ihr die offizielle ChatGPT-App auch in Deutschland nutzen. Dazu im Bereich Einstellungen > Apple ID > Medien & Käufe den deutschen Account vorübergehend abmelden. Mit dem US-Account im App Store anmelden. ChatGPT-App laden. Accounts zurück wechseln. Der vorhandene OpenAI-Zugang lässt sich anschließend auch hierzulande nutzen.