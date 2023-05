Netflix Account-Sharing: Zusatzmitglieder bezahlen 5 Euro im Monat

Neu ist in diesem Zusammenhang allerdings die Option, Personen, die außerhalb des jeweiligen Haushalts leben, als Zusatzmitglied hinzuzufügen. Gegen einen Aufpreis, der unter den regulären Abo-Gebühren liegt, können diese Netflix dann ebenfalls nutzen. Aktuell beziffert Netflix die Gebühr für einen sogenannten „Zusatzmitgliedsplatz“ in Deutschland mit monatlich 4,99 Euro. Diese Option steht im Rahmen der Abo-Modelle Standard und Premium zur Verfügung.

Netflix lässt in seinen Formulierungen keinen Spielraum offen und stellt klar, dass ein Netflix-Konto nur für Personen bestimmt ist, die zusammen in einem Haushalt leben. Alle anderen Nutzer müssen ein eigenes Konto verwenden.

Während wir gestern noch darüber berichtet haben , dass Netflix in den USA mit aktiven Maßnahmen gegen das Teilen von Benutzerkonten vorgeht, hat der Videodienst die Basis für eine strengere Umsetzung seiner Abo-Richtlinien auch hierzulande bereitet. Ein neues Hilfedokument mit dem Titel „ Zusatzmitglieder “ geht nun detailliert und in deutscher Sprache auf die neue Konzernpolitik ein.

Insert

You are going to send email to