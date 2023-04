KI-Assistent „Petey“ jetzt auch mit iPhone-App und auf Deutsch

Aber aufgepasst: Um Missverständnisse und Enttäuschungen zu vermeiden sei hier nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ihr die App zum Kaufpreis von 4,99 Euro weiterhin erstmal nur auf der Apple Watch verwenden könnt. Für die Nutzung auf dem iPhone ist entweder das vom Entwickler angebotenen Abo zum Monatspreis von 6,99 Euro oder die Eingabe eines eigenen API-Schlüssels für ChatGPT erforderlich. Dies hat nicht damit zu tun, dass sich der Entwickler mit seiner Anwendung eine goldene Nase verdienen will, sondern liegt schlicht an den grundsätzlichen Kosten, die mittlerweile im Zusammenhang mit der Nutzung von ChatGPT anfallen.

Insert

You are going to send email to