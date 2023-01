Karten-App: Apple fragt aktiv nach Bewertungen und Fotos

In den zurückliegenden Wochen, darauf machen und mehrere Leserhinweise aufmerksam, ist Apple dazu übergegangen das Mitwirken der Karten-Nutzer aktiv einzufordern und bietet den Karten-Nutzern sowohl den Foto-Upload als auch die Abgabe von Kurzbewertungen jetzt aktiv beim Aufruf der Detail-Seiten an.

Seitdem dürfen auch deutsche Anwender zu den in Apples Karten verzeichneten Punkten von Interesse (auf Englisch „Points of Interest“ oder kurz POI) eigene Inhalte beissteuern. Zugelassen sind Foto-Uploads von in der unmittelbaren Umgebung des gewählten Ortes erstellten Schnappschüssen, sowie die Abgabe von Bewertungen.

