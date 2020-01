Terratec ChargeAIR All Desk lädt iPhone, Apple Watch und AirPods

Terratec erweitert sein Portfolio an kabellosen Ladegeräten mit dem ChargeAIR All Desk um eine Dreifach-Ladestation für Schreibtisch oder Kommode. Die Produktneuheit erlaubt das gleichzeitige Laden von iPhone, Apple Watch und den AirPods.

Genau genommen laden nur die Apple Watch und das iPhone im ChargeAIR All Desk über Induktion. Für die AirPods bietet der Ladeständer einen Lightning-Steckplatz, hier gilt es zudem zu beachten, dass die Passform dieses Ladeplatzes nicht mit den AirPods Pro kompatibel ist.

Die „ChargeAIR All Desk“ Ladestation bietet einen Smartphone-Ständer, auf dem das Phone induktiv geladen wird und gleichzeitig aufgrund der aufrechten Position optimal für Video-Chats oder zum Anschauen von Filmen genutzt werden kann. Direkt daneben befindet sich der Ladebereich für die Apple Watch und die Apple AirPods. Während die Watch um den Charging-Plug gelegt und kabellos mit Strom gespeist wird, befindet sich auf der Oberseite der Ladebereich für die AirPods. Auch die Effizienz kommt beim edlen TERRATEC „ChargeAIR All Desk“ nicht zu kurz. Dank einer maximalen Ausgangsleistung von 10 Watt, sind aufgelegte Smartphones in kürzester Zeit wieder einsatzbereit. Die Watch empfängt die neue Energie mit bis zu 2 Watt, die AirPods nehmen bis zu 3 Watt entgegen. Der Input des Chargers liegt bei 5 bis 12 Volt und 3 A.