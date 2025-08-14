Nur für Bestandskunden: Spotify führt neue Basic-Tarife ein

Zeitgleich mit Bekanntgabe der neuen Premium-Tarife hat der Musik-Streaming-Dienst Spotify sein Angebot um sogenannte Basic-Tarife erweitert, die sich preislich unterhalb der regulären Premium-Abos einordnen. Die neuen Optionen richten sich ausschließlich an bestehende Abonnenten, die auf bestimmte Funktionen verzichten können. Im Fokus der reduzierten Ausstattung steht dabei vor allem der noch recht junge Hörbuchzugang.

Basic-Abos beinhalten keine monatliche Wiedergabezeit für Hörbücher. Nutzer haben jedoch die Möglichkeit, einzelne Titel käuflich zu erwerben. Das Angebot umfasst weiterhin Funktionen wie werbefreies Musikhören, sowie die Offline-Nutzung von Musik. Einschränkungen gibt es dagegen bei Zusatzfunktionen, die über reine Musikangebote hinausgehen.

Spotify Preiserhöhung 2025: Das sind die neuen Premium-Tarife

Individuelle, Duo- und Familientarife verfügbar

Das Basic-Modell wird in drei Varianten angeboten: „Basic Individual“, „Basic Duo“ und „Basic Family“. Bei „Basic Individual“ erhalten Einzelpersonen einen vollwertigen Musikstreaming-Account ohne Hörbuch-Zugang. Die „Duo“- und „Family“-Varianten ermöglichen geteilte Konten für zwei bzw. bis zu sechs Personen, wobei alle Mitglieder eigene Profile mit werbefreier Musiknutzung erhalten.

Bestimmte Nutzergruppen sind von der Nutzung der neuen Tarife ausgeschlossen. Dazu zählen insbesondere Studentenkonten sowie Mitglieder bestehender Duo- oder Familienabos, sofern sie nicht die Hauptverwaltung übernehmen. Wer als Manager eines Premium-Duo- oder -Family-Abos auf ein Basic-Modell umsteigt, überträgt automatisch die verbundenen Mitglieder in das neue Abo.

Wechsel mit Konsequenzen

Ein Wechsel in den Basic-Tarif erfolgt über die Kontoverwaltung auf der Spotify-Website. Dabei stehen gängige Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, PayPal oder Google Play zur Verfügung. Wichtig: Wer ein Basic-Abo kündigt, kann dieses nicht erneut abschließen. Nach der Kündigung erfolgt die Rückstufung auf das kostenlose, werbefinanzierte Spotify-Free-Modell.

Laut Spotify sollen nur berechtigte Bestandskunden die Möglichkeit erhalten, in ein Basic-Abo zu wechseln. Ob ein Wechsel möglich ist, wird auf der persönlichen Kontoseite angezeigt.