iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 800 Artikel

Günstiger, aber ohne Hörbuch-Zugang

Nur für Bestandskunden: Spotify führt neue Basic-Tarife ein
Artikel auf Mastodon teilen.
14 Kommentare 14

Zeitgleich mit Bekanntgabe der neuen Premium-Tarife hat der Musik-Streaming-Dienst Spotify sein Angebot um sogenannte Basic-Tarife erweitert, die sich preislich unterhalb der regulären Premium-Abos einordnen. Die neuen Optionen richten sich ausschließlich an bestehende Abonnenten, die auf bestimmte Funktionen verzichten können. Im Fokus der reduzierten Ausstattung steht dabei vor allem der noch recht junge Hörbuchzugang.

Basic Abo Spotify

Basic-Abos beinhalten keine monatliche Wiedergabezeit für Hörbücher. Nutzer haben jedoch die Möglichkeit, einzelne Titel käuflich zu erwerben. Das Angebot umfasst weiterhin Funktionen wie werbefreies Musikhören, sowie die Offline-Nutzung von Musik. Einschränkungen gibt es dagegen bei Zusatzfunktionen, die über reine Musikangebote hinausgehen.

Individuelle, Duo- und Familientarife verfügbar

Das Basic-Modell wird in drei Varianten angeboten: „Basic Individual“, „Basic Duo“ und „Basic Family“. Bei „Basic Individual“ erhalten Einzelpersonen einen vollwertigen Musikstreaming-Account ohne Hörbuch-Zugang. Die „Duo“- und „Family“-Varianten ermöglichen geteilte Konten für zwei bzw. bis zu sechs Personen, wobei alle Mitglieder eigene Profile mit werbefreier Musiknutzung erhalten.

Basic Tarif Spotify

Bestimmte Nutzergruppen sind von der Nutzung der neuen Tarife ausgeschlossen. Dazu zählen insbesondere Studentenkonten sowie Mitglieder bestehender Duo- oder Familienabos, sofern sie nicht die Hauptverwaltung übernehmen. Wer als Manager eines Premium-Duo- oder -Family-Abos auf ein Basic-Modell umsteigt, überträgt automatisch die verbundenen Mitglieder in das neue Abo.

Wechsel mit Konsequenzen

Ein Wechsel in den Basic-Tarif erfolgt über die Kontoverwaltung auf der Spotify-Website. Dabei stehen gängige Zahlungsmethoden wie Kreditkarte, PayPal oder Google Play zur Verfügung. Wichtig: Wer ein Basic-Abo kündigt, kann dieses nicht erneut abschließen. Nach der Kündigung erfolgt die Rückstufung auf das kostenlose, werbefinanzierte Spotify-Free-Modell.

Laut Spotify sollen nur berechtigte Bestandskunden die Möglichkeit erhalten, in ein Basic-Abo zu wechseln. Ob ein Wechsel möglich ist, wird auf der persönlichen Kontoseite angezeigt.
14. Aug. 2025 um 15:28 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    14 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Passt und finde ich gut!
    Hörbücher habe ich bei Audible.

    Antworten Melden

  • Könntet Ihr bitte mal die Preisübersicht für die neuen Basic-Tarife zeigen?

    Antworten Melden

  • Basic Duo kostet genauso viel wie Premium Duo (14,99€). Riecht nach baldiger Preiserhöhung für Premium Duo.

    Antworten Melden

  • Fragmentierung ohne Nachvollziehbarkeit – also bis auf Gewinnmaximierung…

    Antworten Melden

  • Da die Preise momentan identisch sind (also Premium vs Basic), stellt sich die Frage ob man diesen Wechsel in Basic auch „nach“ der kommenden Preiserhöhung machen kann. Hmm…

    Antworten Melden

  • Ich bleibe bei Spotify Premium Family für 2,10€.

    Antworten flagged

  • cool , spotify premium family für 17,99€, basic premium family auch 17,99€ und ohne Hoerbuecher

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41800 Artikel in den vergangenen 6557 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven