Parachute Backup jetzt auch für iPhone und iPad verfügbar

Nach dem von ifun.de begleiteten Start auf dem Mac ist die Backup-Lösung Parachute nun auch für iPhone und iPad erhältlich. Die vier Euro teure App ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, ihre iCloud-Fotomediathek sowie Inhalte aus iCloud Drive automatisch auf eigene Speichermedien zu sichern. Unterstützt werden unter anderem Netzwerkspeicher, USB-Laufwerke, SFTP-Server sowie Google Drive.

Im Unterschied zur Synchronisation über iCloud legt Parachute für iOS Wert auf eine vollständige Sicherung. Das bedeutet: Bilder, Videos und Dokumente werden in ihrer Originalqualität gesichert, inklusive aller Bearbeitungen und Metadaten. Laut Entwickler ist Parachute dabei rein lesend aktiv. Dateien werden nicht aus der Cloud gelöscht oder verändert.

Erprobter Mac-Client mit klarer Struktur

Die Mac-Version hatte uns in einem mehrtägigen Test überzeugt und die vollständige iCloud-Fotomediathek (inklusive geteilten Alben) erfolgreich auf ein NAS im Heimnetz übertragen. Die App erstellte dabei eine strukturierte Sicherung in nach Jahren, Monaten und Tagen sortierten Verzeichnissen. Selbst ein temporärer Verbindungsabbruch wurde problemlos überbrückt. Neue Inhalte werden inkrementell nachgesichert, wodurch der initiale Aufwand nur einmal anfällt.

Zwischenzeitlich erhielt die Mac-Version mehrere Aktualisierungen. Zu den nachgerüsteten Funktionen zählen unter anderem Filter für bestimmte Dateitypen, eine verbesserte Erkennung von Ordnern sowie optimierte Abgleiche bei unvollständigen Sicherungen.

Erweiterte Funktionen unter iOS

Die iOS-Version bietet zusätzliche Features wie geplante Backups, Fortschrittsanzeigen über die Dynamic Island und eine erweiterte Auswahl der Zielordner. Auch unter iOS erfolgt die Datenübertragung über Apples Systemdienste, wodurch laut Anbieter keine sensiblen Zugangsdaten in die App gelangen. Die Sicherungen lassen sich ohne Zusatzsoftware wiederherstellen, da sie in gewöhnlichen Ordnerstrukturen abgelegt werden.

Parachute wird als Einmalkauf angeboten und verzichtet vollständig auf Abonnements oder Benutzerkonten. Voraussetzung ist ein Gerät mit iOS oder iPadOS 17 beziehungsweise macOS 14.