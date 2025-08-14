Sicherungslösung für iCloud-Fotos und -Dateien
Parachute Backup jetzt auch für iPhone und iPad verfügbar
Nach dem von ifun.de begleiteten Start auf dem Mac ist die Backup-Lösung Parachute nun auch für iPhone und iPad erhältlich. Die vier Euro teure App ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, ihre iCloud-Fotomediathek sowie Inhalte aus iCloud Drive automatisch auf eigene Speichermedien zu sichern. Unterstützt werden unter anderem Netzwerkspeicher, USB-Laufwerke, SFTP-Server sowie Google Drive.
Im Unterschied zur Synchronisation über iCloud legt Parachute für iOS Wert auf eine vollständige Sicherung. Das bedeutet: Bilder, Videos und Dokumente werden in ihrer Originalqualität gesichert, inklusive aller Bearbeitungen und Metadaten. Laut Entwickler ist Parachute dabei rein lesend aktiv. Dateien werden nicht aus der Cloud gelöscht oder verändert.
Erprobter Mac-Client mit klarer Struktur
Die Mac-Version hatte uns in einem mehrtägigen Test überzeugt und die vollständige iCloud-Fotomediathek (inklusive geteilten Alben) erfolgreich auf ein NAS im Heimnetz übertragen. Die App erstellte dabei eine strukturierte Sicherung in nach Jahren, Monaten und Tagen sortierten Verzeichnissen. Selbst ein temporärer Verbindungsabbruch wurde problemlos überbrückt. Neue Inhalte werden inkrementell nachgesichert, wodurch der initiale Aufwand nur einmal anfällt.
Zwischenzeitlich erhielt die Mac-Version mehrere Aktualisierungen. Zu den nachgerüsteten Funktionen zählen unter anderem Filter für bestimmte Dateitypen, eine verbesserte Erkennung von Ordnern sowie optimierte Abgleiche bei unvollständigen Sicherungen.
Erweiterte Funktionen unter iOS
Die iOS-Version bietet zusätzliche Features wie geplante Backups, Fortschrittsanzeigen über die Dynamic Island und eine erweiterte Auswahl der Zielordner. Auch unter iOS erfolgt die Datenübertragung über Apples Systemdienste, wodurch laut Anbieter keine sensiblen Zugangsdaten in die App gelangen. Die Sicherungen lassen sich ohne Zusatzsoftware wiederherstellen, da sie in gewöhnlichen Ordnerstrukturen abgelegt werden.
Parachute wird als Einmalkauf angeboten und verzichtet vollständig auf Abonnements oder Benutzerkonten. Voraussetzung ist ein Gerät mit iOS oder iPadOS 17 beziehungsweise macOS 14.
Entwickler: Eric Mann
Super Sache. Aber ich hab irgendwie kein gutes Gefühl dabei, meine Anmeldedaten von Apple in einer App einzutragen die nicht von Apple stammt… (ich gehe mal stark davon aus, dass dies für das Backup benötigt wird)
machst du nicht, denn du gibst der App lediglich Permissions für deine Photolibrary und ausgewählten iCloud Drive Ordnern…
Hast du den Artikel komplett gelesen?
Ich habe es nämlich anders verstanden!
Normalerweise vergibst du auch kein Passwort, sondern ein Applikationsbezogenes Passwort, mit diesem kannst Du dich normalerweise nicht interaktiv anmelden und man kann auch Berechtigungen vergeben
Dann Kauf dir ne synology und nutze die hauseigene Photos mobile App.
Die sichert dir alles zu Haus im eigenen wlan oder unterwegs via VPN nach Haus. Ganz ohne Zugangsdaten von Apple oder sonst wem (natürlich musst du der photos App die Zugangsdaten zu deiner synology geben).
Läuft bei mir vollautomatisch.
Ich suche sowas für meine Musik Mediathek. Inzwischen hat sich viel mit Apple Musik vermischt. Würde gerne alle Musik ohne DRM automatisch downloaden und sichern
In dem Boot bin ich auch gerade…. Da wird denke ich viel manuelle Arbeit nötig sein damit unsere Musik Bibliothek würde DRM frei wird.
Da stimme ich dir zu. Bedeutet die App hat dann Zugriff auf deinen Apple Account. Irgendwie merkwürdig.
Hat jemand Ahnung wenn ich eine an die FRITZ!Box angeschlossenne Festplatte in der iOS Dateien App einbinde.
Also per
smb://192.168.178.1
Habe ich das große Problem dass ich nur lesend Zugriff habe, wie bekomme ich das hin dass ich die angeschlossene Festplatte an meiner FRITZ!Box auch beschreiben kann???
Hat jemand eine gute Idee?
Über andere Programme habe ich Zugriff auf diese Festplatte also am Schreibbegriff als solches liegt es nicht das muss was mit iOS selbst zu tun haben nehme ich mal an
Vielleicht können die Beta Tester das mal rausfinden ob das mit iOS 26 funktioniert
Würde mich auch interessieren. Hätte dann nämlich vor (sofern sinnvoll) eine 4 TB Festplatte an meine FRITZ!Box anzuschließen und meine komplette iCloud inklusive Fotomediathek dort zusätzlich lokal zu sichern.
Ein Backup dauert dann wahrscheinlich mehrere Tage, so lahm wie die FritzBox auf den angeschlossenen Speicher schreibt.
Schön wäre es, wenn die Struktur aus iCloud übernommen würde, also eigene angelegte Ordner und Alben. Wie soll man denn eine Sicherung nach Ordner mit Datum im Ernstfall sinnvoll wiederherstellen? Oder habe ich irgendeinen Denkfehler?
Bleibt die Live Foto Option erhalten??
Die Lösung kenne ich nicht, aber bei ds Photo wird ein Foto + Video daraus
D.h. die Synology Photo App erkennt diese Sicherungen?
Das wäre ja genial!
kann man damit auch in die icloud restoren?
Kein schreibender Zugriff stand im Artikel. Also nicht.
Ein Restore wäre doch die Dateien wieder hochzuladen – möglicherweise schwierig mit Live Fotos da man zwei Dateien hat
Lesen bildet, werte Kommentierenden.
Laut App Beschreibung ab iOS 18 und aufwärts
Leider werden die „ausgeblendeten Fotos“ nicht gesichert – von „vollständiger Sicherung“ sollte man also tunlichst nicht schreiben!
