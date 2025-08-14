Logikspiel „Is This Seat Taken?“ jetzt für iPhone und iPad erhältlich

Das ursprünglich für Rechner und Konsolen entwickelte Puzzlespiel Is This Seat Taken? ist ab sofort auch für iPhone und iPad verfügbar. Die App richtet sich an Nutzer, die entspannte Logikrätsel schätzen, und ist zum Einmalpreis von 10 Euro im App Store erhältlich. Voraussetzung für die Installation ist mindestens iOS 12, die Downloadgröße beträgt rund 100 Megabyte.

Im Zentrum des Spiels steht die Frage, wer neben wem sitzen möchte und wer lieber Abstand hält. In wechselnden Szenarien wie Bus, Kino oder Hochzeitsfeier gilt es, Personen mit unterschiedlichen Vorlieben möglichst konfliktfrei zu platzieren. Eine Figur mag es nicht, wenn ihr Sitznachbar zu laut Musik hört, eine andere fühlt sich durch starke Parfümdüfte gestört. Wer die Hinweise richtig kombiniert, schaltet neue Schauplätze frei.

Mobile Version ohne Zeitdruck oder Werbung

Die iOS-Version bietet nach Angaben des Entwicklerstudios Poti Poti das gleiche Spielerlebnis wie auf anderen Plattformen. Es gibt keine Werbeeinblendungen, In-App-Käufe oder Zeitlimits. Stattdessen steht das Lösen der Rätsel im Vordergrund, die sich zunehmend komplex gestalten, aber jederzeit in Ruhe bearbeitet werden können.

Das Spiel wurde vom spanisch-belgischen Duo Sergi Pérez Crespo und Ausiàs Dalmau Roig entwickelt, die zuvor an anderen Titeln im Bereich Casual- und Puzzlespiele mitgewirkt hatten. Is This Seat Taken? ist das erste Projekt ihres neu gegründeten Studios. Die App kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden.

Überwiegend positiv bewertet

Auf der Spiele-Plattform Steam wird der Titel von Nutzerinnen und Nutzern äußerst positiv bewertet. Dort verzeichnet das Spiel derzeit knapp 700 Rezensionen, die den Titel in der Regel als „overwhelmingly Positive“ einstufen. Den offiziellen YouTube-Trailer zum Spiel haben wir euch im Anschluss eingebettet.