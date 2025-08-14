iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 800 Artikel

Rätselspiel rund um Sitzplatz-Vorlieben

Logikspiel „Is This Seat Taken?“ jetzt für iPhone und iPad erhältlich
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Das ursprünglich für Rechner und Konsolen entwickelte Puzzlespiel Is This Seat Taken? ist ab sofort auch für iPhone und iPad verfügbar. Die App richtet sich an Nutzer, die entspannte Logikrätsel schätzen, und ist zum Einmalpreis von 10 Euro im App Store erhältlich. Voraussetzung für die Installation ist mindestens iOS 12, die Downloadgröße beträgt rund 100 Megabyte.

Seat Taken Square

Im Zentrum des Spiels steht die Frage, wer neben wem sitzen möchte und wer lieber Abstand hält. In wechselnden Szenarien wie Bus, Kino oder Hochzeitsfeier gilt es, Personen mit unterschiedlichen Vorlieben möglichst konfliktfrei zu platzieren. Eine Figur mag es nicht, wenn ihr Sitznachbar zu laut Musik hört, eine andere fühlt sich durch starke Parfümdüfte gestört. Wer die Hinweise richtig kombiniert, schaltet neue Schauplätze frei.

Mobile Version ohne Zeitdruck oder Werbung

Die iOS-Version bietet nach Angaben des Entwicklerstudios Poti Poti das gleiche Spielerlebnis wie auf anderen Plattformen. Es gibt keine Werbeeinblendungen, In-App-Käufe oder Zeitlimits. Stattdessen steht das Lösen der Rätsel im Vordergrund, die sich zunehmend komplex gestalten, aber jederzeit in Ruhe bearbeitet werden können.

Das Spiel wurde vom spanisch-belgischen Duo Sergi Pérez Crespo und Ausiàs Dalmau Roig entwickelt, die zuvor an anderen Titeln im Bereich Casual- und Puzzlespiele mitgewirkt hatten. Is This Seat Taken? ist das erste Projekt ihres neu gegründeten Studios. Die App kann ab sofort im App Store heruntergeladen werden.

Überwiegend positiv bewertet

Auf der Spiele-Plattform Steam wird der Titel von Nutzerinnen und Nutzern äußerst positiv bewertet. Dort verzeichnet das Spiel derzeit knapp 700 Rezensionen, die den Titel in der Regel als „overwhelmingly Positive“ einstufen. Den offiziellen YouTube-Trailer zum Spiel haben wir euch im Anschluss eingebettet.

Laden im App Store
‎Is This Seat Taken?
‎Is This Seat Taken?
Entwickler: Poti Poti Studio
Preis: 9,99 €
Laden

14. Aug. 2025 um 14:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ohne In-App Käufe – sehr sympathisch. Trotzdem verstehe ich nicht so recht, weshalb es Spiele dieser Art (z.b. Cut the Rope), vor 15 Jahren für 90 Cent gab. 900% Prozent Inflation?!

    Antworten Melden

  • Für 2-3€ hätte ich’s mir vlt. mal angeschaut, aber 10€ sehe ich hier auch nicht…

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41800 Artikel in den vergangenen 6557 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven