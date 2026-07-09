Nintendo zieht bei Mario Kart Tour den Stecker

Nintendo beendet den Betrieb von „Mario Kart Tour“. Das iPhone-Spiel soll nur noch bis zum 30. September 2026 um 08:00 Uhr deutscher Zeit spielbar bleiben. Danach wird der Service eingestellt, eine Offline-Version ist nach Angaben des Unternehmens nicht geplant.

Die Ankündigung kommt nicht völlig überraschend. „Mario Kart Tour“ war im September 2019 für iPhone gestartet und gehörte zu den prominentesten Versuchen Nintendos, große Marken auf Smartphones zu bringen. Wir hatten den Start damals begleitet. Schon zum Start fiel auf, dass Nintendo für das Spiel ein Benutzerkonto voraussetzte und stark auf In-App-Käufe setzte.

Keine Offline-Version geplant

Genau dieser Online-Ansatz wird dem Spiel nun zum Verhängnis. Nintendo schreibt in der Mitteilung zur Beendigung des Service, dass „Mario Kart Tour“ am 30. September eingestellt wird. In einem separaten FAQ-Eintrag heißt es zudem, dass es keine Pläne für eine Offline-Version gibt. Wer die App installiert hat, dürfte sie nach diesem Termin also nicht mehr sinnvoll nutzen können.

Der Verkauf der In-App-Währung Rubine wurde bereits eingestellt. Vorhandene Rubine lassen sich laut Nintendo noch bis zum Ende des Services im Highlight-Shop, im Mii-Outfit-Shop und beim Münzrausch ausgeben. Auch automatische Verlängerungen und neue Abonnements für den Gold-Pass wurden gestoppt.

Gold-Pass-Vorteile bis zum Schluss

Bestehende Gold-Pass-Nutzer können die Vorteile bis zum 30. September kostenlos weiterverwenden. Spieler ohne aktives Abo erhalten die Vorteile ab dem 5. August ebenfalls kostenlos, allerdings ohne die bisherigen Dauerabo-Boni. Dazu zählen unter anderem Gold-Geschenke, Gold-Missionen, 200 ccm und höhere Tageslimits für Münzen und Basispunkte.

„Mario Kart Tour“ war über Jahre hinweg auch ein Beispiel dafür, wie aggressiv Free-to-Play-Spiele auf dem iPhone monetarisiert werden können. Wir hatten 2023 ausführlich darüber geschrieben, wie iPhone-Nutzer in „Mario Kart Tour“ zum Geldausgeben verleitet werden. Der nun angekündigte Abschied zeigt zugleich, wie vergänglich solche Online-Spiele sind: Ohne Server bleibt am Ende oft nicht einmal ein Museumsstück übrig.

Nintendo ist auf dem iPhone damit aber nicht verschwunden. Titel wie „Super Mario Run“ und „Fire Emblem Heroes“ sind weiterhin verfügbar, dazu kommen Dienste wie Nintendo Music. Für „Mario Kart Tour“ endet die Rundfahrt dagegen nach sieben Jahren.