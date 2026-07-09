Claude Cowork kommt auf das iPhone

Anthropic erweitert die Claude-App um den KI-Agenten Claude Cowork. Die Funktion war bislang vor allem an die Desktop-App gebunden und lässt sich nun auch über das iPhone sowie im Web nutzen. Damit sollen sich längere Aufgaben unterwegs starten, überwachen und später am Rechner fortsetzen lassen.

In den Release Notes beschreibt Anthropic den Schritt als Erweiterung von Claude Cowork auf Web und Mobilgeräte. Der Rollout erfolgt schrittweise und startet zunächst bei Nutzern des Max-Tarifs, weitere Bezahlpläne sollen folgen. In der deutschen App-Store-Version ist Claude by Anthropic weiterhin kostenlos gelistet, die erweiterten Funktionen setzen aber ein passendes Abo voraus.

Aufgaben vom iPhone aus steuern

Claude Cowork ist Anthropic zufolge für Aufgaben gedacht, die über eine normale Chat-Antwort hinausgehen. Der Assistent kann Arbeitsschritte planen, Dateien erzeugen, Informationen zusammentragen und Zwischenergebnisse zur Prüfung vorlegen. Neu ist vor allem, dass diese Sitzungen remote laufen. Schließt ihr den Mac oder wechselt vom Schreibtisch auf das iPhone, soll die Aufgabe weiterlaufen.

Auch geplante Aufgaben benötigen laut Anthropic nicht mehr zwingend ein eingeschaltetes Gerät. Wird eure Eingabe benötigt oder ist ein Ergebnis fertig, kann Claude eine Benachrichtigung auf dem iPhone anzeigen. Chat und Cowork teilen sich künftig zudem eine gemeinsame Startseite, Projekte und Artefakte sollen geräteübergreifend verfügbar sein.

Nicht alles läuft ohne Desktop-App

Ganz unabhängig vom Rechner ist Cowork aber nicht. Für lokale Dateien, Browser-Nutzung und den direkten Zugriff auf Anwendungen braucht Claude weiterhin die Desktop-App. Anthropic erklärt im Help Center, dass Cowork vom iPhone aus nur dann auf freigegebene lokale Ordner zugreifen kann, wenn die Desktop-App auf dem entsprechenden Rechner geöffnet ist. Läuft sie nicht, arbeitet die Sitzung weiter, erreicht aber die lokalen Dateien nicht mehr.

Das ist ein wichtiger Unterschied zur klassischen Claude-App. Anthropic verkauft Cowork nicht nur als Chatbot, sondern als Agenten, der echte Aktionen in Dateien, verbundenen Diensten und Apps ausführen kann. Entsprechend umfangreich fallen die Sicherheitshinweise aus: Nutzer sollen genau prüfen, welche Ordner, Dienste und Schreibrechte sie freigeben. Anthropic warnt selbst vor Risiken wie Prompt-Injection-Angriffen und empfiehlt bei sensiblen Aufgaben zusätzliche Kontrolle.

Claude hatte zuletzt mehrfach neue iPhone-Funktionen erhalten. Wir hatten unter anderem über den Sprachmodus in der Claude-App, den Zugriff auf Apple-Health-Daten und die geänderten Trainingsregeln für private Chats berichtet. Mit Cowork rückt Anthropic nun stärker in Richtung mobiler Arbeitsagent.