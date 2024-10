„Nintendo Music“ bringt Spiele-Soundtracks auf das iPhone

Nintendo hat eine nette Überraschung für Mitglieder von Switch Online parat: Mit der neu erschienenen App Nintendo Music hat man Zugriff auf die Musik aus zahlreichen über die Jahre hinweg von Nintendo veröffentlichten Spielen.

Zu den enthaltenen Audiosammlungen gehören die Soundtracks aus Spielen wie Pikmin 4, Pokémon Scarlet and Pokémon Violet, Splatoon 3, Animal Crossing: New Horizons, Kirby Star Allies, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Metroid Prime, Fire Emblem: The Blazing Blade und Donkey Kong Country. Nintendo weist allerdings darauf hin, dass nicht bei allen Spielen zwingend auch sämtliche Titel enthalten sind.

Bei einem Teil der enthaltenen Begleitsongs kann man auch die Länge vorgeben und festlegen, ob die Lieder 15, 30 oder 60 Minuten lang spielen sollen. Die neue App ermöglicht zudem den Download der Titel für die Offline-Nutzung und man kann die Lieder auch im Hintergrund abspielen, während man eine andere App benutzt. Wenn man mag, kann man sich auch eigene Wiedergabelisten mit den vorhandenen Songs zusammenstellen.

Die App ist als Belohnung für Abonnenten von „Nintendo Switch Online“ zu sehen. Die optionale Erweiterung für Besitzer einer Nintendo Switch ergänzt verschiedene Cloud-Funktionen und ist in der Basisversion zum Jahrespreis von 19,90 Euro erhältlich. In Verbindung mit dem Zugriff auf eine Sammlung von verschiedenen Spieleklassikern von Nintendo steigt der Jahrespreis auf 39,99 Euro.

Erst kürzlich gab es den Nintendo-Wecker

Die neue App wurde im Vorfeld nicht angekündigt. Aber Nintendo ist immer wieder für eine Überraschung gut. Zu Beginn dieses Monats hat das Unternehmen den Wecker SoundClock: Alarmo auf den Markt gebracht. Die Uhr für den Nachttisch kann seine Besitzer mit Sounds aus bekannten Nintendo-Spielen wecken. Zudem sollen die Bewegungen beim Aufstehen erkennt und mit Klängen untermalt werden, sodass man laut Nintendo das Gefühl erhält, in einer Spielwelt aufzuwachen.