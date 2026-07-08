Rolling Stones bei Apple Music: Neues Album, alte Freunde

Apple Music nutzt die aktuelle Ausgabe der „The Zane Lowe Show“, um mit Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood über das neue Rolling-Stones-Album „Foreign Tongues“, das am 10. Juli erscheinen soll, zu sprechen.

Das Gespräch ist nicht nur als klassische Album-Promo angelegt. Die drei verbliebenen Stones sprechen über den kreativen Prozess, die Arbeit mit Produzent Andrew Watt, die Zusammenarbeit mit Paul McCartney und darüber, wie die Band nach mehr als sechs Jahrzehnten gemeinsamer Musik weitermacht.

Mehr als nur Musikstreaming

Apple zeigt damit auch, dass sich Apple Music weiterentwickelt hat. Die App ist längst nicht mehr nur ein Katalog für Songs und Alben. Neben Musikvideos, Radiosendungen und kuratierten Playlists baut Apple das Angebot zunehmend um redaktionelle Inhalte aus. Erst kürzlich hatten wir auf die Konzertsuche, Setlists und erweiterten Songtexte in Apple Music hingewiesen.

Auch die räumlich abgemischten Club- und Festivalmitschnitte zeigen, dass Apple den Dienst stärker als Plattform für Musik-Erlebnisse positioniert. Das Stones-Gespräch passt gut in diese Strategie: große Namen, längere Formate und Inhalte, die in der App zusätzlich zum eigentlichen Album verfügbar sind.

Paul McCartney und ein Blick nach vorn

Im Interview geht es unter anderem um Paul McCartney, der nach „Hackney Diamonds“ erneut auf einer Stones-Produktion mitgewirkt hat. Keith Richards beschreibt die Zusammenarbeit sinngemäß als Treffen alter Weggefährten, während Sänger Mick Jagger McCartneys Flexibilität als Bassist hervorhebt. Auch Andrew Watt kommt zur Sprache, dessen Energie und Detailwissen die gemeinsamen Sessions offenbar stark geprägt haben.

Auch ein kurzer Ausflug in Richtung KI darf nicht fehlen. Anlass ist das Video zu „In The Stars“, bei dem die Rolling Stones mit künstlich erzeugten Bildern und verjüngten Darstellungen arbeiten. Richards bleibt dabei zurückhaltend: KI habe ihre Einsatzmöglichkeiten, könne aber auch Schattenseiten mitbringen.

Zum Schluss bleibt die Tür für weitere Aktivitäten offen. Ronnie Wood zeigt sich tourfreudig, Jagger ebenfalls, und Richards formuliert es gewohnt trocken: Wenn die Pfeife ertönt, sei er bereit. Für Apple-Music-Nutzer ist die vollständige Folge auf Abruf verfügbar. Das Album „Foreign Tongues“ lässt sich bereits in Apple Music vormerken.