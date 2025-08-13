iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 778 Artikel

Druck auf Apple wächst weltweit

Niederlage in Australien: Noch ein Urteil gegen Apples App Store
Artikel auf Mastodon teilen.
19 Kommentare 19

Ein australisches Bundesgericht hat entschieden, dass Apple mit seiner App-Store-Politik gegen Wettbewerbsrecht verstoßen habe. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass das Unternehmen seine Marktmacht ausgenutzt habe, um alternative Vertriebs- und Bezahlwege für Apps systematisch zu unterbinden.

Epic Game Store

In Europa bietet Epic bereits einen eigenen App Store an

Entwickler seien gezwungen worden, Apples eigenes Zahlungssystem zu nutzen, während iPhone-Nutzer keine Möglichkeit hätten, Anwendungen außerhalb des App Stores zu installieren. Das Verfahren wurde durch zwei Sammelklagen und eine Klage des US-Entwicklers Epic Games angestoßen.

Die Entscheidung ist Teil einer wachsenden internationalen Bewegung gegen Apples Geschäftsmodell. Bereits in Europa hatte die EU Apple verpflichtet, den App-Zugang auf iPhones für alternative Anbieter zu öffnen. In Japan fordert die Wettbewerbsaufsicht einen vergleichbaren Kurswechsel. Die australischen Richter beurteilten nun ebenfalls, dass die Praxis, App-Installationen am App Store vorbei zu blockieren und die Nutzung externer Bezahlmethoden zu verhindern, den Wettbewerb in unzulässiger Weise beschränke.

Anspruch auf Entschädigungen

Apple hatte zur Verteidigung vorgebracht, dass die strengen Vorgaben der Sicherheit von Nutzern dienten. Das Gericht räumte zwar ein, dass Sicherheitsaspekte eine Rolle spielten, sah aber gleichzeitig eine klare wettbewerbswidrige Wirkung. Für Millionen australischer Nutzer und zehntausende App-Entwickler könnten sich daraus Rückzahlungsansprüche ergeben. Wie hoch mögliche Entschädigungen ausfallen, soll in einem gesonderten Verfahren geklärt werden.

Anders als bei Apple ist es unter Android grundsätzlich möglich, Apps auch außerhalb des offiziellen Stores zu installieren. Dennoch wurde auch Google wegen seiner engen Vorgaben beim Vertrieb über den Play Store kritisiert.

Druck auf Apple wächst weltweit

Die Entscheidung in Australien folgt auf eine Reihe regulatorischer Eingriffe weltweit. In den USA wurde Apple kürzlich dazu verpflichtet, Entwickler auf alternative Zahlungsanbieter verweisen zu lassen. Die EU hat ähnliche Vorgaben im Rahmen des Digital Markets Act verhängt. Auch Japan hat klare Anforderungen formuliert, um mehr Wettbewerb im App-Geschäft zu ermöglichen. Mit dem aktuellen Urteil reiht sich Australien nun in die Liste jener Märkte ein, die Apples geschlossenes App-Ökosystem unter regulatorische Kontrolle stellen wollen.
13. Aug. 2025 um 07:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    19 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Top!
    Apple hatte einfach riesen Glück das man sie machen lassen hat. Gut das da endlich jemand die Eier hatte zu klagen.

    Aber es gibt genug Leute (bei macrumors), die ja sagen: Apple sollte Europa verlassen, wegen der Maßnahmen.
    Da möchte ich anmerken:
    Dann auch Japan, Korea, Australien…verlassen:D

    Antworten Melden

  • Niemand steht über dem Gesetz, Punkt aus.

    Das gilt auch für Apple.

    Antworten Melden

  • Ich weiß nicht was ich davon halten soll. Wenn das weltweit so weiter geht dann soll extrem ausgedrückt der Hersteller seine gute Infrastruktur für Apps kostenlos zur Verfügung stellen während die App-Programmierer sich ihr Geld woanders holen?

    Antworten Melden

  • Tja, nicht nur die „böse EU“ klopft Apple auf die Finger. Es wurde auch Zeit ! Natürlich werden Cook & Co. wieder jammern und tricksen um Änderungen hinauszuzögern. Typisches Apple Vorgehen wie man es kennt.

    Antworten Melden

  • Wisst ihr noch, als Apple Intelligence zunächst nicht für Europa verfügbar war? Da war die strenge EU schuld. Juckt jetzt kein Schwein.

    Antworten Melden

  • Jetzt müssen wir nur noch schaffen das Apple endlich eine vernünftige Update/Upgrade Kultur zulässt, damit wir von den ausschließlichen Abo Modell wegkommen.

    Das wäre noch so ein Entwickelter Forderung (seit 10 Jahren, oder so?).

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41778 Artikel in den vergangenen 6556 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven