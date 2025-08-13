Krypto, ETFs und Aktien in der App
Mehr Neobank: Sparkassen planen neue App-Angebote
Die deutschen Sparkassen bereiten derzeit eine Erweiterung ihres digitalen Angebots vor. Bis Jahresende sollen Kundinnen und Kunden über die Sparkassen-App Zugang zu kostengünstigen Handelsmöglichkeiten für Aktien, börsengehandelte Fonds und Kryptowährungen erhalten. Das kündigte Liane Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe, im Gespräch mit Bloomberg News an.
Der Vorstoß erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Kundenzuwächse bei sogenannten Neobanken. Diese hatten in den vergangenen Jahren durch einfache App-Lösungen und günstige Gebühren viele Nutzerinnen und Nutzer gewonnen, teils zulasten traditioneller Banken. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, will die Sparkassengruppe nun ebenfalls stärker auf sogenannte „Selbstentscheider-Angebote“ setzen.
Sparkassen wollen App-Handel ausbauen
Geplant ist ein bewusst reduziertes Angebot innerhalb der App, das sich auf zentrale Anlageklassen konzentriert. Die Auswahl soll zunächst nur ausgewählte Aktien, ETFs und Kryptowährungen umfassen. Ziel sei es, die Einstiegshürden gering und die Nutzungskosten niedrig zu halten. Eine Erprobung mit einzelnen Instituten ist laut Buchholz noch im laufenden Jahr vorgesehen.
Gleichzeitig sprach sich die Verbandschefin im Interview mit Bloomberg für schnellere Entscheidungsprozesse innerhalb der Sparkassengruppe aus. Die bisherigen Gremienstrukturen seien zu langsam, um im Wettbewerb mit digitalen Finanzdienstleistern dauerhaft bestehen zu können. Eine Anpassung bestehender Abläufe und Zuständigkeiten könne deshalb notwendig werden.
Der letzte App-Neustart erfolgte 2022
Postbank mit ähnlichem Kurswechsel
Auch andere Institute reagieren auf veränderte Kundenerwartungen. Bereits im Jahr 2024 hatte die Deutsche Bank angekündigt, die Postbank schrittweise zu einer „Mobile-First-Bank“ umzubauen. In diesem Zuge sollen bis 2026 zahlreiche Filialen wegfallen und durch digitale Beratungszentren ersetzt werden. Erste Standorte in Essen, Mannheim und Hannover haben bereits den Betrieb aufgenommen.
Beratungsgespräche sollen dort vorrangig per Video, Telefon oder später auch per Chat stattfinden. Zusätzlich ist ein neues digitales Kontomodell geplant, das sich am Funktionsumfang und der Preisstruktur von Neobanken orientieren soll.
Besser wäre der Weg, Kontoführungsgebühren zu reduzieren oder gar bei bestimmten Zahlungseingängen pro Monat auszusetzen. Wird einer der Hauptgründe für viele sein, zu wechseln.
Da bin ich absolut bei dir. Stattdessen hat sich unsere Sparkasse Karlsruhe ein tolles Gebührenmodell überlegt, was ganz viele vertreibt. Dagegen waren die Corona-Regeln ja noch einfach und transparent.
Genau deshalb habe ich der SpKa Karlsruhe tschüss gesagt.
Meine neue SpKa fängt jetzt aber ähnliches an.
Die neuen Preise gelten ja nur für Neukunden für die bleibt der Preis glich, schaut man genaueren kostet die EC Karte dann aber Geld sobald man eine neue brauch weil sie z.b die Gültigkeit überschritten hat. Naja 4,90€ geht ja noch.
Verstehe auch nicht wieso man im Jahr 2025 für eine Überweisung die man selbst tätig noch zahlen muss. Immerhin kosten mittlerweile normale und Sofortüberweisung gleich viel. Aber immer noch zu teuer.
Wie bitte, bezahlen für eine online Überweisung? Ernsthaft?
Vor ein paar Tagen noch mit meinem Bankmenschen telefoniert, Gebühren mittlerweile bei knapp 8€/monatlich… und auf die Frage wofür weil man ja eh mittlerweile fast alles selbst macht wusste er auch keine Antwort, außer ihr Payback Gedöns und was weiß ich in dieser S-Vorteilswelt
Ich sag mal so, hätten die mein Haus nicht so günstig finanziert wäre ich da mittlerweile wahrscheinlich weg
Sparkasse einfach mal wieder 10 Jahre zu spät. Bin schon lange weg gewechselt weil die einfach zu teuer sind und nichts besseres dafür bieten. Sollen sie auch ihre Fonds mit bis zu 5% Ausgabeaugschlag behalten. Deka Depot braucht kein Mensch. Sollen sie weiter in 2005 leben. Unsere Sparkasse hier hat in den letzten 10 Jahren 8 von 10 Filialen zugemacht und nur Preise angehoben. Zu wenig, zu spät…
10 Jahre zu spät reicht nicht aus. Ich habe mich auch von der Rentnerbank verabschiedet und bedaure jeden der noch so viel für nichts bezahlt.
Spätestens wenn die heutigen Rentner weggestorben sind, war es das auch mit der Sparkasse. Sie ist schon lange nicht mehr zeitgemäß, genauso wie die Volksbanken.
Nie wieder Sparkasse. Kontoführungsgebühren sollten von 1,90€ pro Monat auf fast 14€ angehoben werden. Bin jetzt zu C24 gewechselt und rundum zufrieden.
Geht mir genauso und die C24 ist wirklich gut.
Ist C24 komplett kostenlos, was Kontoführungsgebühren angeht? Würd evtl. das Konto zum ansparen verwenden oder Auszahlungen von Kryptos.
Rentnerbank. Viel Geld für wenig Leistung. Längst schon überholt. Bezahle nichts und kann überall abheben. Bin seit 2015 da weg.
Woowwww….2025 ist da.
N26 : Gründung 2013
Revolut: Gründung 2015
Trade Republic: Gründung 2015
Direkt Banken:
Comdirect: Gründung 1994
ING: ab 1999 als Diba
War die Commerzbank nicht bei der Gründung von n26 (oder anderem fintech?) Geldgeber/ beteiligt? Und haben nichts draus gemacht.
2 Bekannte sind auch vor einiger Zeit weg von Sparkasse zu ING.
Keine Ahnung wie die das Ruder rum reißen wollen, geht wohl nur mit Schließung von unzähligen Filialen und dadurch weniger Mitarbeiter.
Wozu braucht man überhaupt noch eine Bank bzw. Filialen?
Wollte nicht bald noch die Ami Bank Chase in Deutschland starten?
Schöne Auflistung. Meine Frau ist seit Ewigkeiten bei der ING weil unsere Sparkasse fast 10 Euro im Monat für ein einfaches Konto wollte nach ihrem Studium. Ich bin mit meinem Gehaltsführenden Konto seit über 5 Jahren bei N26 und extrem zufrieden. Wir reisen sehr viel, habe dadurch Interesse an den Versicherungen und zahle sehr gerne für Metal. Die Karten haben mich auch noch nie hängen lassen, egal ob in Barbados oder Indien. Im Frühjahr in der Karibik ein deutscher vor mit mit seiner Girocard, Zahlung wurde natürlich abgelehnt – ich habe seine paar karibischen Dollar übernommen. Da fliegen Leute ausschließlich mit der Sparkassen Card in die Karibik. Das ging natürlich voll nach hinten los. Arme Familie.
Solange die MA versuchen langjährige Kunden weiter abzuzocken nutzt das leider nichts.
Nach wie vor werden aktuell Leute zu einem sinnlosen Bauparer gelockt die einfach nur Geld bei Seite legen wollen. (Die kein Interesse an Ausgaben für Immobilien haben und sich auch keinen Zins sichern wollen) einfach Abzocke. Bei unserer Sparkasse gibt’s auch kein Tagesgeld bis heute. Nur sinnloses Festgeldkonto für 5 Jahre mit miesen Zinsen. Einfach alles nicht konkurrenzfähig…
Schaut einfach mal wo die Sparkasse aber auch die Volksbanken ihre Gebäude haben und wie groß die teilweise sind. Muss alles beheizt werden, Hausmeister, Strom, Wasser, etc… das muss jemand finanzieren. In vielen kleinen Städten gibt es auch mehrere Filialen. Da wird alles x-fach vorgehalten, wo andere Banken halt einfach nur paar Bürogebäude besetzen.
Und Zinsen? Fehlanzeige. Abzocken? Immer und jeden. Trade Republic gibt 2 Prozent EZB Zins weiter ans kostenlose Kinderdepot, 100 Euro per Aktion als ETF und zusammen mit Vanguard sogar komplett kostenloser ETF möglich für das Kind. Die Sparkasse bietet ein kostenloses Konto für Kinder an, kaum Zinsen. Sobald da 1000-2000 Euro drauf sind werden die Eltern kontaktiert, dass das Kontomodell so nicht funktioniert und man da kein Geld horten kann, da gibt es besseres und sie bieten einem Investments an. Depotgebühren und schlechte Produkte, Geld wird zwar mehr aber es geht alles an die Bank. Die Eltern sehen nur wie es steigt und steigt im Chart, wo natürlich keinerlei Gebühren abgebildet sind. Die zocken Kleinkinder ab wenn die Eltern dumm genug dafür sind.