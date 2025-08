Japan: Apple muss alternative Stores und Bezahlmethoden zulassen

Ab dem 18. Dezember 2025 treten in Japan neue Wettbewerbsrichtlinien für die Anbieter von Smartphone-Betriebssystemen in Kraft, also in erster Linie für Apple und Google. Die Regelungen sollen verhindern, dass die beiden Tech-Riesen ihre Vormachtstellung im mobilen Softwaremarkt ausnutzen und ähneln den europäischen Regulierungen.

Kern der neuen „Mobile Software Competition Act Guidelines“ ist die Verpflichtung beider Unternehmen, alternative App-Stores und Bezahlmethoden auf ihren Plattformen zuzulassen. Zudem dürfen die Anbieter Drittanbieter-Apps weder benachteiligen noch bevorzugte Platzierungen ihrer eigenen Anwendungen durchsetzen.

Konkret untersagt die japanische Wettbewerbsbehörde (JFTC) den Plattformbetreibern, Daten aus den jeweiligen Betriebssystemen zu nutzen, um eigene Angebote im ihren App Stores zu bevorzugen. Auch der Zugriff von Entwicklerteams auf Informationen konkurrierender Anbieter soll durch interne Trennungen verhindert werden. Beide Unternehmen sind verpflichtet, jährlich einen Bericht zur Einhaltung der Vorgaben vorzulegen.

Freie Wahl von Stores und Zahlungsoptionen

Mit Artikel 7 und 8 der neuen Richtlinie werden zwei bisherige zentrale Mechanismen der Plattformbetreiber eingeschränkt: Zum einen dürfen Apple und Google Entwickler nicht länger auf ihre eigenen App-Stores beschränken. Zum anderen entfällt die Pflicht, ausschließlich unternehmenseigene Bezahldienste zu verwenden. Damit sollen langjährig bestehende Zugangsbeschränkungen für unabhängige Anbieter beseitigt werden.

In der Praxis bedeutet dies, dass App-Anbieter künftig auch auf alternative Marktplätze setzen und dort eigene Abrechnungsmodelle integrieren können. Die JFTC will durch diese Öffnung für mehr Wettbewerb sorgen und sieht sich dabei im Einklang mit internationalen Entwicklungen.

Die vollständigen Richtlinien wurden inzwischen auf der Website der Wettbewerbsbehörde veröffentlicht. Neben der japanischen Fassung sind dort auch englische Übersetzungen abrufbar.