Apple-Guthaben: Bei LIDL mit Bonus-Guthaben

Gegenüber ifun.de bestätigte der Discounter erste Fälle und forderte betroffene Kunden dazu auf, diese in jedem Fall zur Anzeige bei der Polizei zu bringen. LIDL Pay begleicht Einkäufe per Lastschriftverfahren. Dies war von Betrüger ausgenutzt worden, die Bankdaten fremder Konten in ihren LIDL Pay-Accounts hinterlegt hatten.

