Erstmals für 60 statt 90 Euro erhältlich
Neuer Drive One Pro: Kein Abo, aber Display, Carplay und Blitzer.de
Der dänische Hersteller Needit bietet seinen Verkehrswarner Drive One Pro erstmals für knapp 60 Euro an. Bei Amazon ist das erst im August vorgestellte Gerät derzeit für 59,95 Euro erhältlich. Gegenüber dem regulären Verkaufspreis von 89,95 Euro entspricht dies einem Nachlass von rund 33 Prozent. Der Drive One Pro kombiniert ein eigenes Farbdisplay mit Apple CarPlay und Android Auto. Laufende Gebühren fallen nicht an.
Damit rückt der im August vorgestellte Verkehrswarner auch preislich in die Nähe der einfacheren Geräte von Ooono. Needit setzt allerdings auf eine etwas andere Ausstattung. Statt lediglich über Signaltöne und LEDs zu warnen, zeigt der Drive One Pro Verkehrsinformationen auch auf seinem Display und über den Fahrzeugbildschirm an.
Blitzer.de liefert weiterhin Verkehrsdaten
Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bleibt die Datenbasis. Needit arbeitet weiterhin mit Blitzer.de zusammen und ergänzt dessen Meldungen durch Informationen von SCDB.info, der Plattform Trafik Alarm und der eigenen Nutzergemeinschaft. Insgesamt sollen mehr als sechs Millionen Fahrer zum verbundenen Netzwerk gehören.
Das ist vor allem deshalb interessant, weil Ooono die Zusammenarbeit mit Blitzer.de beendet hat. Der Konkurrent greift inzwischen auf eigene Datenbanken, zugekaufte Technologien und Community-Meldungen zurück. Ob die eine oder andere Lösung im Alltag zuverlässiger warnt, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.
Der Drive One Pro berücksichtigt feste und mobile Geschwindigkeitskontrollen, Lasermessungen und Abschnittskontrollen. Hinzu kommen Hinweise auf Staus, Baustellen, Unfälle, Pannen und Tiere auf der Fahrbahn. Needit bewirbt eine europaweite Abdeckung.
Farbdisplay, CarPlay und 160 Stunden Akku
Auf dem integrierten Farbdisplay erscheinen neben Warnmeldungen auch die aktuelle Geschwindigkeit sowie geltende und kommende Tempolimits. Wer CarPlay oder Android Auto verwendet, kann die Hinweise zusätzlich auf dem Bildschirm des Fahrzeugs anzeigen lassen. Die Verbindung zum iPhone erfolgt automatisch per Bluetooth.
Der wiederaufladbare Akku soll bis zu 160 Fahrstunden durchhalten. Geladen wird über USB-C. Die kostenlose Begleit-App unterstützt iPhones ab iOS 15. Warnarten, Signaltöne und Darstellungen lassen sich individuell konfigurieren.
Auch bei der Software bleibt Needit bei seinem bisherigen Versprechen: Weder für CarPlay noch für die Verkehrsdaten werden Abonnements benötigt. Nach Angaben des Herstellers sind auch künftige App- und Datenaktualisierungen im Kaufpreis enthalten.
Können wir uns nicht einfach an Verkehrsregeln halten anstelle uns vor Blitzern warnen zu lassen? Was nützt das Rasen wenn dann doch unbeteiligte zu Schaden kommen…
Da hast du natürlich recht. Ich glaube auch nicht, dass hier jemand ernsthaft dafür plädieren würde, Verkehrsregeln zu missachten oder andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.
Allerdings greifen diese Geräte aus unserer Sicht etwas weiter, als es die Bezeichnung „Blitzerwarner“ vermuten lässt. Im europäischen Ausland, wo entsprechende Warnungen erlaubt sind, kann es beispielsweise durchaus hilfreich sein, auf einen Blitzer aufmerksam gemacht zu werden, selbst wenn man ohnehin 5 km/h unter dem Tempolimit fährt. Einfach weil man dann darauf vorbereitet ist, dass der Vordermann beim Anblick des Kastens möglicherweise plötzlich in die Eisen steigt.
Dazu kommen Warnungen vor liegen gebliebenen Fahrzeugen, Gegenständen auf der Fahrbahn, Stauenden und anderen Gefahrenstellen. Die entsprechenden Datenbanken, unter anderem von Blitzer.de gepflegt, liefern weit mehr als nur Blitzerstandorte. Solche Hinweise können durchaus zu einer vorausschauenden und sicheren Fahrweise beitragen. Ich finde deshalb, dass man den Geräten nicht ganz gerecht wird, wenn man sie ausschließlich als Hilfsmittel für Raser betrachtet.
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Danke
Das gilt ja auch hierzulande. Der Blitzer blitzt vermutlich erst ab 59 km/h. Die Leute fahren trotzdem oft lieber mit 40 km/h daran vorbei.
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Könnten wir bitte aufhören zu meckern? Wer ein solches Tool nutzen möchte, darf es ruhig tun. Ich beschwere mich auch nicht bei Rewe darüber, dass sieben verschiedene Firmen den ein und selben schwarzen Pfeffer vertreiben und verkaufen.
Kann den jemand empfehlen? Wenn ich das Teil habe, muss ich mein Handy/App nicht mehr verbinden, richtig? Ich vergesse immer die App zu aktivieren und das würde damit ja nicht mehr passieren ode habe ich einen Denkfehler?
schon mal über Kurzbefehle eine Automation versucht ?
blitzer.de/questions/blitzer-de-pro-automatisch-starten/
Warum nutzt man so Dinger noch? Mit dem iPhone einfach eine Routine mit der Blitzer-App erstellen. Wenn Apple CarPlay aktiv ist, wird auch die Blitzer-App gestartet, der Ton kommt über die Auto-Lautsprecher. Wird CarPlay beendet, stoppt auch die Blitzer-App.
Aber doch nur, wenn das iPhone nicht gesperrt ist, richtig?
Es kann auch gesperrt sein
Was ist wenn man keinen car play hat? Kann man das dann auch automatisch einschalten wen man ins Auto geht?
Kannst auch mit Bluetooth konfigurieren, falls dein Auto das hat.
Hat jemand eine Anleitung? Ja – mein Handy verbindet sich mit meinem Auto über BT
Schau mal in der Blitzer DE App rein da gibt es eine genaue Schritt für Schritt Anleitung.
Danke an die Redaktion für den Preistipp, gerade bestellt nachdem ich Oono aufgrund der Kündigung von Blitzer.de verbannt habe.
Ob das so eine gute Idee ist, sich das Gerät schön prominent auf das Armaturenbrett zu packen..
Völlig unnötiges Gerät!
Was es darf, macht auch Google.maps
Was es nicht darf, braucht man nicht, man hält sich nur einfach an die Regeln!
So ein Glück, dass wir dich haben …
… und Glück auch, dass wir google haben, die abgesehen von Gesundheitsdaten und andere sensible Daten auch noch genau wissen wann wo und vermutlich warum du dahinfährst.
Immer diese Raster die einen frei Fahrtsschein fürs rasen wollen. Führerschein entziehen und Ruhe ist. Die Dinger sollten verboten werden.
Danke für diesen sachlichen Beitrag.
Mich hat OOONO schon mehrfach an unübersichtlichen Stellen vor Pannen und Unfällen sowie dem Ende von Staus gewarnt wo keine anderen Hinweise zu finden sind.
Von dem her: man kann blitzerwarner Funktion auch deaktivieren.
Nicht alle über deinen Kamm scheeren, dann lebt es sich auch entspannter…
Gehe ich Recht in der Annahme, dass es sofort bei einer Fahrzeugkontrolle konfisziert wird, wenn ich es sichtbar (so wie auf den Fotos) im Auto habe…
Woher bekommt das Gerät die aktuelle Geschwindigkeit?
Bei Apple Karten sind die Daten zur Geschwindigkeit beziehungsweise zu den Schildern oft so dermaßen falsch, dass es schon peinlich ist. Am besten wäre tatsächlich ein Gerät, was vorne eine Kamera hat und die Schilder liest.
Das bringt leider auch nichts. Hier in Hamburg gibt es so viele Schilder mit Zeitbegrenzung, das wird nie zuverlässig erkannt.
Hab ich auch bemerkt -was bei Karten und Google-Maps an Geschwindigkeits-Vorgaben angezeigt wird, hat mit den Schildern an der Straße nicht mehr viel gemeinsam.
Bin mal gespannt, wie es sich im Test mit dem neuen OOONO Nr. 3 verhält.