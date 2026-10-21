Neuer Drive One Pro: Kein Abo, aber Display, Carplay und Blitzer.de

Der dänische Hersteller Needit bietet seinen Verkehrswarner Drive One Pro erstmals für knapp 60 Euro an. Bei Amazon ist das erst im August vorgestellte Gerät derzeit für 59,95 Euro erhältlich. Gegenüber dem regulären Verkaufspreis von 89,95 Euro entspricht dies einem Nachlass von rund 33 Prozent. Der Drive One Pro kombiniert ein eigenes Farbdisplay mit Apple CarPlay und Android Auto. Laufende Gebühren fallen nicht an.

Damit rückt der im August vorgestellte Verkehrswarner auch preislich in die Nähe der einfacheren Geräte von Ooono. Needit setzt allerdings auf eine etwas andere Ausstattung. Statt lediglich über Signaltöne und LEDs zu warnen, zeigt der Drive One Pro Verkehrsinformationen auch auf seinem Display und über den Fahrzeugbildschirm an.

Blitzer.de liefert weiterhin Verkehrsdaten

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal bleibt die Datenbasis. Needit arbeitet weiterhin mit Blitzer.de zusammen und ergänzt dessen Meldungen durch Informationen von SCDB.info, der Plattform Trafik Alarm und der eigenen Nutzergemeinschaft. Insgesamt sollen mehr als sechs Millionen Fahrer zum verbundenen Netzwerk gehören.

Das ist vor allem deshalb interessant, weil Ooono die Zusammenarbeit mit Blitzer.de beendet hat. Der Konkurrent greift inzwischen auf eigene Datenbanken, zugekaufte Technologien und Community-Meldungen zurück. Ob die eine oder andere Lösung im Alltag zuverlässiger warnt, lässt sich daraus allerdings nicht ableiten.

Der Drive One Pro berücksichtigt feste und mobile Geschwindigkeitskontrollen, Lasermessungen und Abschnittskontrollen. Hinzu kommen Hinweise auf Staus, Baustellen, Unfälle, Pannen und Tiere auf der Fahrbahn. Needit bewirbt eine europaweite Abdeckung.

Farbdisplay, CarPlay und 160 Stunden Akku

Auf dem integrierten Farbdisplay erscheinen neben Warnmeldungen auch die aktuelle Geschwindigkeit sowie geltende und kommende Tempolimits. Wer CarPlay oder Android Auto verwendet, kann die Hinweise zusätzlich auf dem Bildschirm des Fahrzeugs anzeigen lassen. Die Verbindung zum iPhone erfolgt automatisch per Bluetooth.

Der wiederaufladbare Akku soll bis zu 160 Fahrstunden durchhalten. Geladen wird über USB-C. Die kostenlose Begleit-App unterstützt iPhones ab iOS 15. Warnarten, Signaltöne und Darstellungen lassen sich individuell konfigurieren.

Auch bei der Software bleibt Needit bei seinem bisherigen Versprechen: Weder für CarPlay noch für die Verkehrsdaten werden Abonnements benötigt. Nach Angaben des Herstellers sind auch künftige App- und Datenaktualisierungen im Kaufpreis enthalten.