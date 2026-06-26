Den Radar- und Gefahrenwarner Ooono haben wir in der Vergangenheit vor allem wegen seiner verlässlichen Warnmeldungen empfohlen. Für die hohe Aktualität der hinterlegten Informationen hat die Zusammenarbeit mit dem deutschen Anbieter Blitzer.de gesorgt. Diese Partnerschaft besteht allerdings nicht mehr. Sowohl Ooono als auch Blitzer.de haben bestätigt, dass sie getrennte Wege gehen.

Blitzer.de äußert sich zu diesem Thema nur knapp. So sei die Zusammenarbeit seitens Ooono beendet worden. In der Folge würden auch die Daten nicht mehr von Ooono verwendet. Seit wann dies genau der Fall ist, wird nicht mitgeteilt.

Ooono setzt auf eigene Datenbasis

Ooono lässt uns derweil wissen, dass das Unternehmen schon seit einigen Jahren stetig in den Ausbau einer eigenen Datenbasis für feste und semimobile Blitzer investiert. Ziel sei von Beginn an gewesen, die Qualität der ausgespielten Daten langfristig selbst zu kontrollieren. In diesem Zug habe man auch den Anbieter von Kamera- und Warnungsdaten Cyclops übernommen, der mittlerweile als Ooono UK auftritt und Daten und Technologien für einige der größten Mobilitätsanbieter weltweit liefert.

Einen wesentlichen Teil zur Aktualisierung der Daten dürfte auch die immer noch stetig wachsende Ooono-Community darstellen. Vorhandene Gefahren können per Tastendruck auf den Ooono gemeldet werden. Laut Ooono sorgt ein Datenteam rund um die Uhr dafür, die Qualität, Genauigkeit und Relevanz der Warnmeldungen sicherzustellen.

Community hält Daten aktuell

Bislang lässt sich aus unserer Sicht nicht sagen, ob sich infolge des Wechsels die Qualität der Daten verändert hat. Nach unserem Eindruck sind die Meldungen weiterhin ähnlich verlässlich wie zuvor.. Mit Blitzer.de geht Ooono aber in jedem Fall ein auf dem deutschen Markt werbeträchtiges Argument gegenüber der Konkurrenz verloren. Und die schläft nicht. Neben Anbietern wie Saphe und Flitsmeister will sich inzwischen auch TomTom ein Stück vom gleichen Kuchen sichern und bietet mit dem Tom einen vergleichbaren Radarwarner an.