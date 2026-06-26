Ooono setzt auf eigene Daten
Ooono und Blitzer.de beenden Zusammenarbeit
Den Radar- und Gefahrenwarner Ooono haben wir in der Vergangenheit vor allem wegen seiner verlässlichen Warnmeldungen empfohlen. Für die hohe Aktualität der hinterlegten Informationen hat die Zusammenarbeit mit dem deutschen Anbieter Blitzer.de gesorgt. Diese Partnerschaft besteht allerdings nicht mehr. Sowohl Ooono als auch Blitzer.de haben bestätigt, dass sie getrennte Wege gehen.
Blitzer.de äußert sich zu diesem Thema nur knapp. So sei die Zusammenarbeit seitens Ooono beendet worden. In der Folge würden auch die Daten nicht mehr von Ooono verwendet. Seit wann dies genau der Fall ist, wird nicht mitgeteilt.
Ooono setzt auf eigene Datenbasis
Ooono lässt uns derweil wissen, dass das Unternehmen schon seit einigen Jahren stetig in den Ausbau einer eigenen Datenbasis für feste und semimobile Blitzer investiert. Ziel sei von Beginn an gewesen, die Qualität der ausgespielten Daten langfristig selbst zu kontrollieren. In diesem Zug habe man auch den Anbieter von Kamera- und Warnungsdaten Cyclops übernommen, der mittlerweile als Ooono UK auftritt und Daten und Technologien für einige der größten Mobilitätsanbieter weltweit liefert.
Einen wesentlichen Teil zur Aktualisierung der Daten dürfte auch die immer noch stetig wachsende Ooono-Community darstellen. Vorhandene Gefahren können per Tastendruck auf den Ooono gemeldet werden. Laut Ooono sorgt ein Datenteam rund um die Uhr dafür, die Qualität, Genauigkeit und Relevanz der Warnmeldungen sicherzustellen.
Community hält Daten aktuell
Bislang lässt sich aus unserer Sicht nicht sagen, ob sich infolge des Wechsels die Qualität der Daten verändert hat. Nach unserem Eindruck sind die Meldungen weiterhin ähnlich verlässlich wie zuvor.. Mit Blitzer.de geht Ooono aber in jedem Fall ein auf dem deutschen Markt werbeträchtiges Argument gegenüber der Konkurrenz verloren. Und die schläft nicht. Neben Anbietern wie Saphe und Flitsmeister will sich inzwischen auch TomTom ein Stück vom gleichen Kuchen sichern und bietet mit dem Tom einen vergleichbaren Radarwarner an.
Leider ist der Ooono schon seit etwas längerer Zeit nicht mehr aktuell und gut. Er läuft im Auto bei mir zwar noch mit, aber verlassen tue ich mich auf Blitzer.de
müssen wir jetzt davon ausgehen, dass die Daten von Blitzer.de schlechter werden?
Nein, Ooono wird vermutlich noch schlechter werden.
Eher nicht, Saphe macht z.B. auch noch mit.
Die falsch Meldungen haben deutlich zugenommen in letzter Zeit.
Ich habe beide parallel am laufen und muss leider sagen, das auf OOONO absolut kein Verlass mehr ist. OOONO bleibt seit Anfang Juni bei vielen Blitzern stumm, wo Blitzer.de über CarPlay verlässlich warnt. Selbst eine Fake Blitzersäule auf dem Weg zur Arbeit wird bei Blitzer.de als „Nur Attrappe!“ angezeigt. Der OOONO piept halt fast jeden Tag und den Blitzanhänger ein paar Kilometer weiter, steht fast ne Woche ohne Warnung.
Blitzer.de soll es bitte endlich mal zulassen, dass man das Warngeräusch selbst genau spezifizieren kann. Das ist so dermaßen blöd (ekelhafter Ton oder doofe Stimme), dass das der Grund war für mich umzusteigen auf Ooono. Wenn die das variabler machen würden, wäre das wirklich ein starker Grund das zu nutzen.