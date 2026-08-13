Drive One Pro ohne Abo: Neuer Verkehrswarner mit CarPlay und Blitzer.de

Der günstige Ooono-Konkurrent Needit erweitert seine Verkehrswarner-Familie um den Drive One Pro. Das neue Modell kostet 89,95 Euro und unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Tastern des Herstellers. Neben einem eigenen Farbdisplay bringt der Neuzugang erstmals Apple CarPlay und Android Auto mit. Laufende Gebühren verlangt Needit dafür nicht.

Das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, geltende sowie kommende Tempolimits und aktive Warnungen mitsamt Entfernung an. Berücksichtigt werden unter anderem feste und mobile Geschwindigkeitskontrollen, Abschnittskontrollen, Lasermessungen, Staus, Baustellen, Unfälle, Pannen und Tiere auf der Fahrbahn. Zusätzlich gibt das Gerät akustische Warnungen aus.

CarPlay jetzt ohne laufende Gebühren

Gerade die CarPlay-Anbindung schließt eine bislang auffällige Lücke im Angebot. Beim ersten Drive One beschränkte sich die Ausgabe noch auf LED, Signalton und iPhone. Auch der Anfang 2026 vorgestellte Drive One 2 blieb diesem Konzept treu.

Der Drive One Pro rückt damit funktional näher an den Ooono NO2 heran, setzt bei der Software aber einen anderen Akzent. CarPlay, Android Auto sowie künftige Daten- und App-Aktualisierungen sollen nach Angaben von Needit ohne zusätzliches Abonnement nutzbar bleiben. Die kostenlose App setzt mindestens iOS 15 beziehungsweise Android 8 voraus. Nach der Einrichtung verbindet sich das Gerät automatisch per Bluetooth mit dem iPhone.

Blitzer.de bleibt wichtiger Datenlieferant

Für seine Warnmeldungen greift Needit weiterhin auf Blitzer.de zurück. Hinzu kommen Daten von SCDB.info, der dänischen Plattform Trafik Alarm sowie Meldungen aus der eigenen Community. Needit spricht insgesamt von mehr als sechs Millionen Fahrern im verbundenen Netzwerk.

Damit hebt sich der Anbieter inzwischen auch bei der Datenbasis von Ooono ab. Dessen Zusammenarbeit mit Blitzer.de endete im Juni, während Needit die Partnerschaft ausdrücklich fortführt.

Statt einer Knopfzelle besitzt der Pro einen wiederaufladbaren Akku. Dieser soll bis zu 160 Fahrstunden durchhalten und wird über USB-C geladen. Warnarten, Signaltöne und Darstellung lassen sich über die App anpassen. Der Drive One Pro wird ab sofort bei Amazon angeboten.