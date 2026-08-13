Farbdisplay und USB-C-Akku
Drive One Pro ohne Abo: Neuer Verkehrswarner mit CarPlay und Blitzer.de
Der günstige Ooono-Konkurrent Needit erweitert seine Verkehrswarner-Familie um den Drive One Pro. Das neue Modell kostet 89,95 Euro und unterscheidet sich deutlich von den bisherigen Tastern des Herstellers. Neben einem eigenen Farbdisplay bringt der Neuzugang erstmals Apple CarPlay und Android Auto mit. Laufende Gebühren verlangt Needit dafür nicht.
Das Display zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, geltende sowie kommende Tempolimits und aktive Warnungen mitsamt Entfernung an. Berücksichtigt werden unter anderem feste und mobile Geschwindigkeitskontrollen, Abschnittskontrollen, Lasermessungen, Staus, Baustellen, Unfälle, Pannen und Tiere auf der Fahrbahn. Zusätzlich gibt das Gerät akustische Warnungen aus.
CarPlay jetzt ohne laufende Gebühren
Gerade die CarPlay-Anbindung schließt eine bislang auffällige Lücke im Angebot. Beim ersten Drive One beschränkte sich die Ausgabe noch auf LED, Signalton und iPhone. Auch der Anfang 2026 vorgestellte Drive One 2 blieb diesem Konzept treu.
Der Drive One Pro rückt damit funktional näher an den Ooono NO2 heran, setzt bei der Software aber einen anderen Akzent. CarPlay, Android Auto sowie künftige Daten- und App-Aktualisierungen sollen nach Angaben von Needit ohne zusätzliches Abonnement nutzbar bleiben. Die kostenlose App setzt mindestens iOS 15 beziehungsweise Android 8 voraus. Nach der Einrichtung verbindet sich das Gerät automatisch per Bluetooth mit dem iPhone.
Blitzer.de bleibt wichtiger Datenlieferant
Für seine Warnmeldungen greift Needit weiterhin auf Blitzer.de zurück. Hinzu kommen Daten von SCDB.info, der dänischen Plattform Trafik Alarm sowie Meldungen aus der eigenen Community. Needit spricht insgesamt von mehr als sechs Millionen Fahrern im verbundenen Netzwerk.
Damit hebt sich der Anbieter inzwischen auch bei der Datenbasis von Ooono ab. Dessen Zusammenarbeit mit Blitzer.de endete im Juni, während Needit die Partnerschaft ausdrücklich fortführt.
Statt einer Knopfzelle besitzt der Pro einen wiederaufladbaren Akku. Dieser soll bis zu 160 Fahrstunden durchhalten und wird über USB-C geladen. Warnarten, Signaltöne und Darstellung lassen sich über die App anpassen. Der Drive One Pro wird ab sofort bei Amazon angeboten.
Laut Apple Store ist kein car Play drin
Blitzerwarner, die als solche erkennbar sind können bei der nächsten Polizeikontrolle schnell weg sein.
Selbst schuld wer es nicht rechtzeitig abmacht. Ist ja nun kein Hexenwerk.
Du wirst auch nie überrascht oder?
Die Polizei kann schnell, einfach mal unerwartet auftauchen und so schnell kannst du garnicht reagieren, wie das dann passiert.
Klar, die verstecken dann aber vorher ihr eigenes Teil.
Quatsch. Die werden nie entdeckt. Und wenn, kaufe ich mir eine neue Hardware.
Stimmt, wie auch bei allen anderen Blitzerwarner wo NIE etwas passiert xD
Kein Mensch lässt das Ding dran bei ner Kontrolle…
Es reicht doch schon wenn die neben einem fahren und das Ding sehen. Schwups gibt’s ein Knöllchen und das Ding wird einkassiert
Das interessiert die Polizei nicht die Bohne. Die meisten Polizisten lehnen diese kommerziellen Radarfallen selbst ab. Und wenn ich mal erwischt werde, na und!
Polizei Kontrolle, wo ?
Die sind alle Nebenberuflich bei Sat1 und RTL im Einsatz da bleibt keine Zeit für solche Einsätze bei uns.
Ziemlich auffällig für etwas was nicht überall verwendet werden darf
+1
Interessiert halt nur niemand, wenn man es benutzt ;)
Ich verstehe den Sinn dieser Geräte nicht, wenn es gut funktionierende Apps mit CarPlay Anbindung gibt, die unauffällig im Hintergrund laufen – wenn ich schon in Deutschland illegale Funktionen nutze.
Bei jeder Fahrzeugkontrolle fallen diese Dinger doch als erstes ins Auge
Das Ding ziehen unsere Gesetzeshüter doch direkt aus dem Verkehr.
Warum werden noch solche Produkte verkauft, bzw eher gekauft, wenn deren Nutzung alles andere als legal sind?
Weil es niemanden interessiert, das Entdeckungsrisiko nahe 0 ist, außer man hängt sich sowas Seltsames da in die Scheibe und selbst im Falle des Entdeckens ist es nur eine alberne Ordnungswidrigkeit
Warum telefonieren die Leute mit dem Smartphone am Ohr? ;-) es interessiert niemand solange es nicht spürbar verfolgt wird.
Ich kann leider den nutzen solcher Geräte nicht wirklich nachvollziehen. Blitzer.de für 9,99€ einmal kaufen und man das gleiche für einen Bruchteil des Geldes. Seitdem es Blitzer.de auch auf CarPlay gibt ist es umso sinnloser. Vielleicht kann mich ja einer erleuchten
++++++1 genau so!
Der Sinn liegt in der Bequemlichkeit. Ich muss nie das Handy rausholen, wenn ich ins Auto einsteige. Ich muss das Handy nicht in die Halterung stecken, wenn ich einsteige, weil das Display von Saphe ausreicht.
Das muss ich bei Blitzer.de mit CarPlay auch nicht! Funktioniert völlig ohne, das iPhone zu berühren;).
Richtig !
Mittlerweile eine völlig autarke, perfekte Lösung.
blitzer.de startet, sobald sich mein Handy mit dem Auto verbindet.
Blitzer.de gibt auf Wunsch dann die Warnmeldungen sogar als Sprachausgabe über die Auto Lautsprecher aus – auch ohne das CarPlay im Vordergrund läuft.
Wenn ich aussteige, und mein Handy vom Auto getrennt wird, geht die Blitzer.de-App in einen Ruhemodus.
Mittlerweile eine perfekte Lösung, die jedes Zusatzgerät überflüssig macht.
Eine Interaktion von mir mit dem Handy oder mit der App ist zu keiner Zeit nötig.
Nur der Akku wird leer gezogen das nervt ist ein no Go Kriterium.
Steig irgendwie nicht durch, was verwendest du Blitzer.de oder Blitzer Pro. Blitzer Pro kostet im Jahr 24,99.
Wurde mir wünschen das die eine eigene sim Karte und GPS hat
Das gibt es bereits.
Wie verbindet sich das Ding denn mit dem Auto? Kommen die Warnungen auch als Telefonanruf ( Handsfree) rein?
Die App deines IPhone verbindet sich mit CarPlay……
Auffälliger hätte man es nicht im Auto platzieren können
Du kannst es ja woanders fest machen. Bleibt Dir ja überlassen
Als ein Nutzer des Saphe pendants kann ich eure Fragen beantworten:
– auffälliger gehts nicht – ja, aber man kann es wesentlich unauffälliger platzieren, sodass eine vorbeifahrende Streife es nicht sieht, bei einer Kontrolle ist es mit einem kleinen Handgriff weg und in der mittelarmlehne verschwunden
– nutzen: gut platziert, ist es auch während der Fahrt sichtbar, es warnt einen und zeigt auf dem Display auch an wovor man gewarnt wird und was aktuell erlaubt ist
– warum nicht einfach die Handy App?
Ich hab mein Handy nicht in Sichtweite, oft eher in der Hosentasche, CarPlay nutze ich kaum als Zero Layer, da mein Fahrzeug Betriebssystem besser ist, möchte also nicht dauerhaft CarPlay und die App sehen müssen.
Außerdem ist es auch komfortabler beim Musik hören weil die musiklautstärke nicht abgesenkt werden muss und der Ton nicht einkauft ist. Die Ausgabe erfolgt dezent nur über das kleine Gerät.
Ich freue mich dass es wieder was abi-freies mit Display gibt, denn die neuen Geräte von Saphe gibt es nur mit
Genau so ist es.
Das Handy muss auch nicht in Sichtweite sein. Es ist über CarPlay angebunden. Die Warnungen werden angezeigt, selbst wenn waze, Google oder Karten verwendet werden. Wenn du Details willst, kannst du die App in CarPlay ansehen.
Bei mir läuft Blitzer de, drive one und waze gleichzeitig. Kein 100% Schutz, aber insgesamt ein höherer Prozentwert, als nur mit einer App.
Zero Layer…besseres eigenes Betriebssystem? Jetzt kennst du den Grund, warum ich keinen Tesla fahre. Als Apple User erwarte ich CarPlay und bin froh, dass ich bei der Fahrt Teams, Webex, WhatsApp, I massage, Copilot und perplexity nutzen kann….
Und bitte ignoriert die Tippfehler :-)
mein SAPHE PRO macht das auch alles seit Jahre
Einfach an die Verkerhsregel halten wäre mal sinnvoll. Dann brüchte man diesen Mist nicht
Es hindert dich doch niemand daran?!
Ja, die Logik ist schon witzig. Fahre zu schnell und will mich mit dem Gerät schützen. Wenn ich erwischt werde und es abgenommen bekomme, kaufe ich mir wieder eines…
Es hält sich aber keine an die Verkehrsregeln oder generell an Regeln.
Außerdem warnt er auch vor Gefahren.
Wo versteckt man so ein riesiges Teil im Auto? Jeder hat doch schon mal an einer Ampel neben einem Polizeiwagen gestanden…Unauffällig ist anders…
Kenne genügend Gesetzteshüter die die Dinger selber benutzen.
Ich habe Blitzer.de auf dem iPhone 16 Pro auf die Aktionstaste gelegt (Kurzbefehl – Blitzer.de im Waren-/Ruhemodus). Handy in die Halterung, Aktionstaste drücken und Blitzer.de ist aktiv – im Hintergrund. Warnt natürlich weiterhin. Beim Aussteigen wieder die Aktionstaste drücken und Blitzer.de geht in den Ruhemodus. Für mich perfekt.
Ich habe es als Automation eingestellt. Da brauche ich nichts mehr drücken.
Im Jahr fahre ich knapp 50000 km mit PKW, Transporter und Motorrad. Die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle ist doch sehr gering.
25 Jahre Motorrad noch nie in eine Kontrolle gekommen, in 17 Jahren, die ich beruflich Transporter fahre das gleiche.
Mit dem PKW war ich das letzte Mal 2015 in einer allgemeinen Verkehrskontrolle.
Und selbst wenn ich einmal mit Blitzerwarner erwischt werde, ist es auf die Jahre gesehen egal.
Nein, ich rase deshalb trotzdem nicht.