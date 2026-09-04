Neue Indie-Apps: Kleine Entwickler melden sich zurück

In unserem E-Mail-Postfach zeichnet sich seit einigen Wochen eine Entwicklung ab, die gut zu den zuletzt deutlich gestiegenen App-Einreichungen bei Apple passt. Fast täglich erreichen uns inzwischen wieder Hinweise von Einzelentwicklern und kleinen Teams, die neue Anwendungen für iPhone und iPad vorstellen. Die Bandbreite ist groß, die Projekte selbst sind häufig erstaunlich spezialisiert.

Erst kürzlich hatten wir darüber berichtet, dass die steigende Zahl neuer Apps Apples Prüfprozess zunehmend belastet. Unser Posteingang liefert dazu zwar keine repräsentative Statistik, vermittelt aber einen guten Eindruck davon, was derzeit neu entsteht. Auffällig ist vor allem, wie viele der Einsendungen von Solo-Entwicklern kommen und Probleme lösen wollen, für die große Anbieter kaum eigene Anwendungen bauen würden.

Kleine Apps für kleine Probleme

Da gibt es mit Laytr eine neue Später-lesen-App ohne eigenes Benutzerkonto, HalfBeat hilft bei der Frage, wann eine größere Anschaffung finanziell sinnvoll ist, und Handover blockiert ausgewählte Apps abhängig von Zeit, Ort oder einer laufenden Sitzung. Fällig erinnert an Wartungsarbeiten rund um Haus und Auto, Metriso setzt anstelle nüchterner Countdown-Zahlen auf Bilder und Plask lässt beim Schwimmen kleine Gummienten über die Apple Watch paddeln.

Andere Entwickler kümmern sich um Schülerstundenpläne, digitale Regieberichte für Handwerksbetriebe, Filmsammlungen, Reise-Packlisten oder die Verwaltung laufender Abonnements. Gemeinsam ist vielen Anwendungen, dass sie bewusst überschaubar bleiben. Statt möglichst viele Funktionen abzudecken, konzentrieren sie sich auf einen eng umrissenen Einsatzzweck.

KI als Werkzeug und App-Funktion

Hinzu kommt eine zweite Entwicklung. Künstliche Intelligenz taucht nicht nur häufiger innerhalb der Apps auf, sondern erleichtert offenbar auch deren Entstehung. Noxidox durchsucht private Dokumente mit Apple Intelligence, Vocapa strukturiert eingesprochene Gedanken und Sopravo transkribiert Gespräche samt Sprechererkennung und Zusammenfassung direkt auf dem iPhone. Bei Bento Bunny helfen Apples Foundation Models bei der Auswertung von Mahlzeiten, RareBites erkennt fotografierte Gerichte.

Dass KI zugleich die Entwicklung kleiner Projekte beschleunigen kann, zeigen einzelne Zuschriften besonders deutlich. Das Quizspiel Space Quizzed begann nach Angaben seines Entwicklers mit einem Experiment mit Claude Code und entwickelte sich daraus zu einer vollständigen App. Solche Beispiele belegen noch keine grundlegende Verschiebung im App Store. Zusammen mit der auffällig hohen Zahl neuer Einsendungen entsteht aber der Eindruck, dass die Werkzeuge für unabhängige Entwickler wieder zugänglicher werden.

Kleine Entwickler melden sich zurück

Nachfolgend haben wir die in den vergangenen Wochen bei uns eingegangenen iPhone-Neuvorstellungen zusammengestellt: