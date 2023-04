Neue Geheim-Funktion: iPhone-Einschränkungen auf Länderbasis

Apple soll dem iPhone-Betriebssystem eine neue, noch geheime Funktionserweiterung spendiert haben, die ausgewählte Funktionen des iOS-Betriebssystems je nach aktuellem Aufenthaltsort beschränkt, freigibt oder deaktiviert. Das bereits mit iOS 16.2 implementierte Feature trägt die Bezeichnung „countryd“ und soll mehrere Datenquellen positionieren, um zu bestimmen in welchem Land sich das Gerät momentan aufhält.

Zuerst nur in China: Die 10-Minuten-Einschränkung für AirDrop

Daten von GPS, WLAN und SIM

Nach Informationen des Bloggers Filipe Espósito, der entsprechende Code-Bestandteile gesichtet haben will, soll das momentan noch inaktive System unter anderem aktuelle GPS-Koordinaten, die Länderinformationen sichtbarer WLAN-Netzte und zusätzliche Metadaten der eingelegten SIM-Karte kombinieren, um eine Länder-Zuordnung vorzunehmen.

Schon jetzt bietet das iPhone in unterschiedlichen Ländern eine teils stark unterschiedliche Funktionsvielfalt bzw. länderspezifische Einschränkungen an. In Japan etwa lässt sich der Kamera-Auslöser nicht stummschalten. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es kein FaceTime. Apple Cash wird nicht in Deutschland angeboten. Die zehnminütige AirDrop-Einschränkung wurde zuerst ausschließlich in China ausgerollt.

Einstellungen und Apple ID weniger relevant

Allerdings orientierte sich das iPhone hier bislang vor allem an der in den Geräte-Einstellungen festgelegten Region bzw. dem Land, das der mit dem Gerät verknüpften Apple ID zugeordnet war.

Zukünftig könnte die Länderbestimmung über „countryd“ und damit vollautomatisiert ablaufen, was eine Umgehung regionaler Einschränkungen nahezu unmöglich machen dürfte.

Möglich ist, dass sich Apple mit „countryd“ auf die Einführung der so genannten Sideloading-Funktion für Anwender in Europa vorbereitet, die zusammen mit iOS 17 bereitgestellt werden und dann eine Installation beliebiger Drittanbieter-Applikationen am App Store vorbei möglich machen soll.