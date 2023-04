Aus für Halo: Amazons Gesundheits-Geräte ab 1. August Elektroschrott

Gesicherte Fitnessdaten der Bestandskunden wird Amazon nach dem 1. August löschen und bietet die Rücknahme betroffener Hardware zu Recycling-Zwecken an. Das „Amazon Halo Band“ wurde erst Ende August 2020 in den Markt eingeführt, also zusammen mit der Apple Watch Series 6.

Neben dem Fitness-Armband , dem so genannten „Amazon Halo Band“ ist auch der Lichtwecker „Amazon Halo Rise“ betroffen, den Amazon erst im September 2022 präsentierte und zum Verkaufspreis von 140 US-Dollar, genau wie die Armbänder, bislang nur in den Vereinigten Staaten verkaufte.

So hat Amazon jetzt angekündigt sowohl die Halo-App als auch die Funktionalität der Halo-Tracker zum 1. August komplett einzustellen. Anders formuliert: Halo-Geräte, die momentan noch problemlos genutzt werden können, landen in spätestens 96 Tagen auf dem Müll.

