Neu von UGREEN: Slim-Tracker, Mini-Multi-Netzteile und ein Magnet-Stativ

Der Zubehöranbieter UGREEN ergänzt sein Sortiment um mehrere Produkte für iPhone-Nutzer. Neben neuen GaN-Netzteilen bringt das Unternehmen eine schlanke Bluetooth-Tracker-Karte sowie ein magnetisches Stativ auf den Markt.

Damit knüpft UGREEN an die zuletzt vorgestellte Nexode-Pro-Powerbank und die Zapix-Qi2-Reihe an und baut das Zubehörangebot für mobile Apple-Geräte weiter aus.

Wo ist? Mit FineTrack Slim

Mit dem FineTrack Slim bietet UGREEN eine flache Tracker-Karte an, die sich in Geldbörsen oder Reisepässen unterbringen lässt. Das Modell ist mit Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel und richtet sich ausschließlich an iOS-, iPadOS- und macOS-Nutzer. Eine separate App ist nicht erforderlich, die Einbindung erfolgt direkt über die vorinstallierte „Wo ist?“-App.

Der Tracker unterstützt magnetisches kabelloses Laden und soll mit einer vollständigen Ladung bis zu ein Jahr durchhalten. Der Akkustand lässt sich in der App kontrollieren. Ein integrierter Signalgeber mit bis zu 80 Dezibel hilft beim Wiederfinden in der Nähe, während die weltweite Ortung über das Netzwerk anderer Apple-Geräte erfolgt. Der Einführungspreis liegt bei 18 Euro.

Produkthinweis UGREEN FineTrack Slim unterstützt magnetisches kabelloses Laden, Bluetooth Tracker Karte kompatibel mit Apple Find My... 17,99 EUR 24,99 EUR

Superkompakte Mehrfach-Netzteile

Im Bereich der Ladegeräte setzt UGREEN auf GaN-Technologie, die höhere Effizienz bei geringerer Baugröße ermöglicht. Das neue 30-Watt-Netzteil mit drei USB-C-Ports wird zum Start für 12 Euro angeboten. Es erlaubt das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte wie iPhone, Apple Watch und AirPods.

Für Nutzer mit höherem Leistungsbedarf steht ein 45-Watt-Modell mit vier USB-C– und einem USB-A-Anschluss bereit. Der Einführungspreis beträgt 16 Euro. Ein einzelner Port liefert bis zu 45 Watt, sodass sich auch größere Geräte wie das MacBook Air versorgen lassen.

Produkthinweis UGREEN 45W USB C Ladegerät 5-Port GaN Schnellladegerät PPS Netzteil PD Charger Adapter kompatibel mit Galaxy S... 15,99 EUR 21,99 EUR

Neu ist zudem ein 65-Watt-GaN-Netzteil mit integriertem, einziehbarem USB-C-Kabel, das für 50 Euro angeboten wird. Hier lohnt ein Blick auf das bereits länger erhältliche Vorgängermodell, das ebenfalls 65 Watt bietet und aktuell für rund 29 Euro erhältlich ist.

Abgerundet wird das Zubehör durch ein magnetisches Aluminium-Stativ mit integrierten N52-Magneten. Es kombiniert Selfie-Stick und Tischstativ, lässt sich kompakt zusammenklappen und kostet derzeit 22 Euro.