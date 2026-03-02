Direktverbindung zum Satelliten
Telekom setzt auf Satelliten: Mobilfunk per Starlink ab 2028 geplant
Die Deutsche Telekom will ihre Mobilfunkversorgung in Europa künftig durch satellitengestützte Direktverbindungen ergänzen. Gemeinsam mit Starlink plant der Bonner Netzbetreiber den Einsatz sogenannter Direct to Device Dienste.
Ziel ist es, Versorgungslücken in Regionen zu schließen, in denen der klassische Netzausbau an geografische oder regulatorische Grenzen stößt. Der Start in Deutschland ist für Anfang 2028 vorgesehen.
Direktverbindung zum Satelliten
Kern des Vorhabens ist die Nutzung des Mobile Satellite Service Spektrums von Starlink. Kompatible Smartphones sollen sich künftig direkt mit Satelliten verbinden können. Verliert ein Gerät die Verbindung zum terrestrischen Mobilfunknetz, etwa zu einer 5G Funkzelle, wechselt es automatisch in das Satellitennetz. Nutzer erhalten so weiterhin Zugang zu Sprachdiensten, Kurznachrichten sowie mobilen Daten.
Technisch basiert das Angebot auf der nächsten Generation der Starlink Satelliten. Die V2 Konstellation soll bis zum geplanten Marktstart einsatzbereit sein. Bis dahin dürfte auch die Zahl geeigneter Endgeräte steigen, da Hersteller entsprechende Funktionen in neue Modelle integrieren. Für Kunden bedeutet dies eine zusätzliche Netzebene, die außerhalb klassischer Funkmasten arbeitet.
Ergänzung zum bestehenden Mobilfunknetz
Die Telekom betont, dass der Satellitendienst das bestehende Mobilfunknetz nicht ersetzt, sondern ergänzt. In Deutschland erreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben mit 5G rund 90 Prozent der Fläche. LTE liegt bei über 92 Prozent, Sprachdienste sind nahezu flächendeckend verfügbar. Dennoch gibt es abgelegene Gebiete, in denen ein weiterer Ausbau technisch oder wirtschaftlich schwierig ist.
Hier soll die Satellitenanbindung einspringen. Darüber hinaus verspricht sich die Telekom eine höhere Ausfallsicherheit. Bei Naturereignissen oder länger andauernden Stromausfällen könnte die satellitengestützte Verbindung als zusätzliche Absicherung dienen.
Ein ähnliches Modell wird in den USA bereits erprobt. Dort testet T Mobile gemeinsam mit Starlink einen Direktdienst für Mobiltelefone, der zunächst auf Textnachrichten beschränkt ist und später um Daten und Sprache erweitert werden soll. Parallel bietet Apple über den Partner Globalstar eigene Notfallfunktionen per Satellit an, die seit dem iPhone 14 verfügbar sind.
Muss das denn ausgerechnet mit starlink sein?
Warum nicht?
Weil gefühlt jeder zweite etwas gegen deren CEO hat.
Das ist mir völlig egal wenn das Produkt taugt oder müssen Ford Besitzer sich verstecken ?
Ja, mit wem sonst ?
Zum Beispiel Globalstar
Globalstar etc.
Was Starlink technisch bietet, kann Global Star nicht bieten. Insofern macht das gar keinen Sinn.
Das zum Thema Eigenständigkeit EU
LOL
welches Europäisches Unternehmen bietet solche Satelliten an?
Oder Chips?
Inmarsat (britisch)
Was erwartest Du? Deutschlands Technologiehochzeit war etwa bis zu den 2000er, ab da gings abwärts und eine Markenfirma nach der anderen ist von uns gegangen.
Dachte ich auch
Naja dann hätte Telekom ja auch gleich mit dem Ausbau aufm Land aufhören können. So ein Unsinn
Super, lassen wir unsere Abhängigkeit weiter bei diesem Heini :D
Döpfner und Musk, kuschelnd in Trumps Hintern.
Wie geil! Das ist mal eine Ansage! Elon Musk ist wirklich genial.
-1
+1
+1
Find ich auch klasse :)
+1
1+
Ist bestimmt total gesundheitsförderlich, wenn man eine Antenne direkt an den Kopf hält, deren Signal stark genug ist, in den Orbit zu reichen…
Uiuiui
Jetzt kommen bestimmt die Aluhüte wieder in Mode
Warum sollte man sich die Antenne direkt an den Kopf halten? Hast du noch ein Nokia?
die Sendeleistung des Mobilfunkgerät ist nahezu unverändert, die Empfangstechnik und Antennen der Satelliten sind optimiert und verbessert
Ja sicher, meine Hohlräume verstärken das Signal sogar!
Nimm halt earpods zum telefonieren
Wie konnten wir bisher nur mit terrestrischem Rundfunk und Fernsehen überleben?
Ich habe seit einer Woche Starlink Internet zu Hause mit durchgängig 100mbits und könnte glücklicher nicht sein. Aber ich sehe jetzt schon wieder die Hassparolen gegen Herrn Musk. Mein Gott Leute, werdet endlich mal erwachsen.
+1
Kannst du was zum
Stromverbrauch der Anlage sagen?
Stromverbrauch ist so im schnitt zwischen 18-25W. Finde es sehr interessant, dass alles (wirklich alles) in der App einsichtig ist an Stats.
Bei mir ca. 0,8-1kWh am Tag, inkl. Heizung bei Schneefall und Minusgraden. Die Zuverlässigkeit ist auch wirklich super!
Du bist also erwachsen weil dich ein Produkt eines kranken Faschisten und widerlichen Demokratiefeind glücklich macht. Dann bin ich lieber nicht erwachsen.
Kann sich ja zum Glück selbst aussuchen was er machen möchte.
Und das ist genau das, was ich meine: verbitterte, deutsche Angst und Hass vor Technologie :-)
Gut gesagt…!
Es steht ja alles geschrieben was passieren wird und nachher behauptet jeder er / sie habe es ja nicht gewußt. 1945 läßt grüßen.
So sieht’s aus!
+1
Ich denke nicht, dass Musk hier mitliest. Also wird er auf dem Niveau eines 12-jährigen bleiben.
Starlink beeindruckend und die Ingenieure dahinter haben großartiges geleistet. Musk Verhalten und Haltung ist aber indiskutabel und gehört zu Recht kritisiert.
Hör ich da iPhone 18 Pro?
Geht schon mit dem 16er.
Äh nö gehts nicht es geht Satellit über notfalldienstw aber keine Satelliten Telefonie!
Ab 2028!
Es wird also das iPhone 20SL sein, welches natürlich noch über dem Pro angesiedelt ist
So ein Trauerspiel. Warum sabotieren wir uns freiwillig so sehr…?
Weil wir die Guten sind?
Hoffentlich ist das nur eine Option, die man dazu buchen kann. Ich möchte auf keinen Fall zwangsweise diesen Dienst nutzen. Ich möchte nichts mit Elon Musk zu tun haben.
Es steht doch geschrieben. Wenn man kein normales Mobilfunknetz hat, wechselt man automatisch zum Satellit.
Hab wegen Dir jetzt einen Euro an Musk gespendet.
Da mach dir keine Sorgen. Nutz am besten das gute alte Festnetz Telefon. Da lässt dich der Elon in Ruhe.
Das dachte ich mir auch! Strategisch nicht ganz nachvollziehbar. Zumal es auch andere Anbieter gibt.
Welche denn bitte mit der Leistung?
EutelSat z.B.
Das ist ein Game-Changer für mich. Dann wird es heißen : byebye O2-Vertrag den ich seit ca. 15 Jahre habe…. helle T-Mobile-
Ist das die gesellschaftliche Erwartungshaltung? Wir benutzen Dinge nicht weil einzelne Personen in der Führung kritikwürdig sind? Dann kein Microsoft mehr weil Bill Gates Kontakte zu Epstein hatte. Keine Apple Geräte mehr weil Tim auf Kuschelkurs zu Trump geht. Das können wir beliebig so weiter treiben. Bleibt am Ende nicht mehr viel übrig.
Ich glaube da muss jeder seine eigene Grenzlinie finden. Und niemand sollte andere wegen deren Grenze kritisieren.
Ist echt so, du kommst aus dem „Haltung zeigen“ nicht mehr raus wenn du alles mitmachst was das Internet von dir verlangt. :D