Viertes Low-Budget-Accessoire

Ugreen erweitert Zapix-Reihe für preisbewusste iPhone-Nutzer
Der Zubehörhersteller Ugreen baut seine Zapix-Familie weiter aus und ergänzt die bislang vor allem stationär ausgelegte Produktlinie um mehrere mobile Qi2-Lösungen.

Zapix Pw Square

Nach den bereits vorgestellten 2-in-1-Ladestationen für iPhone und AirPods richtet sich das neue Angebot an Anwender, die unterwegs kabellos laden möchten und dabei Wert auf feste Magnetverbindung und eine überdurchschnittliche Ladeleistung legen.

Qi2 ist dabei die technische Basis und sorgt für eine standardisierte Ausrichtung des iPhones auf der Ladefläche sowie für eine stabile Energieübertragung.

Klotzig, mit 20.000 mAh und Kabel

Neu im Sortiment ist die magnetische Zapix Qi2-Powerbank mit 20.000 mAh Kapazität. Sie unterstützt kabelloses Laden mit bis zu 15 Watt und bietet zusätzlich eine kabelgebundene Ladeleistung von bis zu 30 Watt über USB-C. Das fest integrierte Kabel dient zugleich als Trageschlaufe. Die Kapazität reicht laut Hersteller aus, um aktuelle iPhone-Modelle mehrfach vollständig aufzuladen.

Zapix Pw Bento

Über zwei weitere USB-Anschlüsse lassen sich bis zu vier Geräte parallel versorgen, wobei die Leistungsabgabe automatisch verteilt wird. Eine integrierte Temperaturüberwachung und ein Kühlkörper sollen die Wärmeentwicklung begrenzen und den Ladevorgang stabil halten. Preislich liegt das Modell aktuell bei 59,99 Euro.

UGREEN Zapix Qi2 15W Magsafe Powerbank 20000mAh, Qi2 zertifizierte Magnetische Kabellose Power Bank mit USB-C 30W... 59,99 EUR

Weitere Mitglieder der Zapix-Familie

Ergänzt wird das Angebot durch eine kompaktere Qi2-Powerbank mit 10.000 mAh, die bereits länger erhältlich ist und auf maximale Portabilität ausgelegt ist. Sie haftet magnetisch an der iPhone-Rückseite und kombiniert 15 Watt kabelloses Laden mit einer kabelgebundenen Leistung von bis zu 20 Watt.

UGREEN Zapix Qi2 Wireless Powerbank 10000mAh kompatibel mit Magsafe 15W kabellose Power Bank & 20W... 29,99 EUR 49,99 EUR

Für den stationären Einsatz bleibt das bekannte Zapix-2-in-1-Ladegerät im Programm, das iPhone und AirPods gleichzeitig versorgt und ohne eigenes Netzteil ausgeliefert wird. Hinzu kommt eine weitere 2-in-1-Ladestation mit verstellbarem Standfuß, die den Blickwinkel des iPhones anpasst und zusätzlich einen USB-C-Ausgang für kleinere Geräte bietet. Damit deckt die Zapix-Reihe inzwischen sowohl den Schreibtisch als auch den mobilen Alltag ab.

UGREEN Zapix 2-in-1 Magnetisches Kabelloses Ladegerät 15W, Qi2 zertifizierte iPhone Ladestation kompatibel mit MagSafe... 19,98 EUR 29,99 EUR

18. Feb. 2026 um 16:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    1 Kommentar bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Eine Qi2 zertifizierte Ladestation für knapp 20€ ist schon echt stark.

