iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 483 Artikel

MagSafe verteuert Zubehör

iPhone 17e im Vergleich zum iPhone 16e: Wo Apple nachschärft
Artikel auf Mastodon teilen.
23 Kommentare 23

Apples neues iPhone 17e bleibt beim Einstiegspreis von 699 Euro, setzt in der Kommunikation aber andere Schwerpunkte als das im Vorjahr vorgestellte iPhone 16e. Beim Querlesen der offiziellen Produktvorstellungen wirken viele Passagen vertraut, im Detail zeigt sich jedoch, welche Punkte Apple gezielt nachbessert und welche Diskussionen damit vorweggenommen werden sollen.

Mehr Speicher zum gleichen Einstiegspreis

Das auffälligste Upgrade steckt in der Basiskonfiguration. Während das iPhone 16e ab 699 Euro mit 128 GB startete, beginnt das iPhone 17e zum gleichen Einstiegspreis mit 256 GB. Für Käufer bedeutet das mehr Platz für Fotos, Videos, Apps und Offline Inhalte, ohne dass sich der Einstiegspreis erhöht. Gleichzeitig verschiebt sich die Vergleichsbasis.

IPhone Preise 2500

Wer das 17e mit dem 16e vergleicht, muss berücksichtigen, dass Apple die Standardausstattung jetzt recht ordentlich angehoben hat.

C1X als zweite Modem-Generation

Neben dem Speicher rückt Apple zwei technische Themen nach vorn. Erstens das Mobilfunkmodem. Das iPhone 16e war das erste Modell mit Apples eigenem C1 Modem. Beim iPhone 17e folgt bereits das C1X, das laut Apple bis zu doppelt so schnell arbeiten soll wie das C1, das im vergangenen Jahr auch mit Kritik zu kämpfen hatte.

Apple C1

MagSafe verteuert Zubehör

Zweitens führt Apple die nun gegebene MagSafe-Kompatibilität der e-Reihe als klar benanntes Verkaufsargument an. Apple verbindet das mit schnellerem (aber nicht maximal schnellen) kabellosen Laden über Qi2 mit bis zu 15 Watt, während beim iPhone 16e kabelloses Laden ohne MagSafe Fokus kommuniziert wurde.

Magsafe Iphone 17e

Praktisch relevant ist das vor allem für Zubehör. Mit MagSafe wächst die Auswahl an Ladegeräten, Wallets, Halterungen und Cases, die magnetisch andocken. Passend dazu steigen allerdings auch die offiziellen Hüllen-Preise. Während Apple beim iPhone 16e noch 49 Euro verlangte, kosten Apples offizielle Hüllen beim iPhone 17e jetzt 59 Euro.

Magsafe Case Iphone 17e

Gröbere Recycling-Werte

Auch bei den Umweltangaben setzt Apple andere Akzente. Während das iPhone 16e sehr detaillierte Recyclingquoten für einzelne Materialien wie Lithium oder Kobalt nannte, bleibt das iPhone 17e bei einem Gesamtwert von 30 Prozent recycelten oder erneuerbaren Materialien und hebt vor allem 85 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse hervor.

Iphone 17 E Recyclling

Alle Zahlen hat Apple im begleitenden Umwelt-PDF versteckt.

Vorbestellungen des iPhone 17e beginnen am 4. März, die Auslieferung selbst startet dann am übernächsten Mittwoch. Angeboten wird das vor allem auf Unternehmenskunden abzielende Modell in Schwarz, Weiß und einem Hellrosa.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
02. März 2026 um 19:32 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 43.483 weitere hätten wir noch.
    23 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Danke für die Erläuterungen.
    Wäre Dynamic Island verbaut, hätte ich mein iPhone 14 Pro in Rente gehen lassen….

    Antworten Melden

  • Ich gehe davon aus, das der Preis zeitnah unter 500 Euro fallen wird. Dann ist es ein gutes iPhone, fürs Geld.

    Antworten Melden

  • Gut, der Preis wird so nicht bleiben, sondern sich wahrscheinlich im Handel dann doch bestimmt um mindestens 100 € nach einer gewissen Zeit nach unten korrigieren. Wenn man sich aber dann das iPhone Air anschaut, dass man mit 512 GB heutzutage schon für 949 € bekommt, dann ist das doch eine ziemlich reizvolle Alternative im Vergleich. Zudem bekommt man das 120 Hz Display mit der besseren Selfie Kamera…..

    Antworten Melden

    • Deine erwähnten € 949,- für das iPhone Air wären genau der Preis für den ich zuschlagen würde.

      Wo gibt es den denn? (Kein eBay, Refurbished, etc.).

      Antworten Melden

      • 899€ bei Amazon vor ca 1 Stunde.

      • Ein kurzer Blick auf idealo ist immer Gold wert.
        Einmal bei eBay sogar noch weniger als 949€ und einmal knapp über 949 bei einem premium reseller.
        Verstehe auch nicht ganz was bei Ebay schlecht ist wenn der Händler gut bewertet ist, Paypal als Schutz dient und du originale Neuware kaufst. Aber jedem selbst überlassen wo man kauft.
        Ich checke mittlerweile immer idealo aus bevor ich was kaufe. Auch interessant mit Preisverlauf.

      • Netto online

      • Ja, wie unten von den Kommentatoren erwähnt einfach mal bei idealo schauen. Selbst wenn es gerade nicht im Angebot wäre, kommt es immer wieder.

  • Ein 17e-MagSafe-Case sollte doch am 16e auch gehen, oder? Zum Nachrüsten (ich weiß nur 7,5 W), aber dafür Autohalter etc.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Sieht schick aus ohne Kamerabuckel.
    Wäre es so klein wie das Mini würde ich es mir direkt holen.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43483 Artikel in den vergangenen 6757 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven