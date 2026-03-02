MagSafe verteuert Zubehör
iPhone 17e im Vergleich zum iPhone 16e: Wo Apple nachschärft
Apples neues iPhone 17e bleibt beim Einstiegspreis von 699 Euro, setzt in der Kommunikation aber andere Schwerpunkte als das im Vorjahr vorgestellte iPhone 16e. Beim Querlesen der offiziellen Produktvorstellungen wirken viele Passagen vertraut, im Detail zeigt sich jedoch, welche Punkte Apple gezielt nachbessert und welche Diskussionen damit vorweggenommen werden sollen.
Mehr Speicher zum gleichen Einstiegspreis
Das auffälligste Upgrade steckt in der Basiskonfiguration. Während das iPhone 16e ab 699 Euro mit 128 GB startete, beginnt das iPhone 17e zum gleichen Einstiegspreis mit 256 GB. Für Käufer bedeutet das mehr Platz für Fotos, Videos, Apps und Offline Inhalte, ohne dass sich der Einstiegspreis erhöht. Gleichzeitig verschiebt sich die Vergleichsbasis.
Wer das 17e mit dem 16e vergleicht, muss berücksichtigen, dass Apple die Standardausstattung jetzt recht ordentlich angehoben hat.
C1X als zweite Modem-Generation
Neben dem Speicher rückt Apple zwei technische Themen nach vorn. Erstens das Mobilfunkmodem. Das iPhone 16e war das erste Modell mit Apples eigenem C1 Modem. Beim iPhone 17e folgt bereits das C1X, das laut Apple bis zu doppelt so schnell arbeiten soll wie das C1, das im vergangenen Jahr auch mit Kritik zu kämpfen hatte.
Zweitens führt Apple die nun gegebene MagSafe-Kompatibilität der e-Reihe als klar benanntes Verkaufsargument an. Apple verbindet das mit schnellerem (aber nicht maximal schnellen) kabellosen Laden über Qi2 mit bis zu 15 Watt, während beim iPhone 16e kabelloses Laden ohne MagSafe Fokus kommuniziert wurde.
Praktisch relevant ist das vor allem für Zubehör. Mit MagSafe wächst die Auswahl an Ladegeräten, Wallets, Halterungen und Cases, die magnetisch andocken. Passend dazu steigen allerdings auch die offiziellen Hüllen-Preise. Während Apple beim iPhone 16e noch 49 Euro verlangte, kosten Apples offizielle Hüllen beim iPhone 17e jetzt 59 Euro.
Gröbere Recycling-Werte
Auch bei den Umweltangaben setzt Apple andere Akzente. Während das iPhone 16e sehr detaillierte Recyclingquoten für einzelne Materialien wie Lithium oder Kobalt nannte, bleibt das iPhone 17e bei einem Gesamtwert von 30 Prozent recycelten oder erneuerbaren Materialien und hebt vor allem 85 Prozent recyceltes Aluminium im Gehäuse hervor.
Alle Zahlen hat Apple im begleitenden Umwelt-PDF versteckt.
- PDF-Download: Umwelteigenschaften des iPhone 17e
Vorbestellungen des iPhone 17e beginnen am 4. März, die Auslieferung selbst startet dann am übernächsten Mittwoch. Angeboten wird das vor allem auf Unternehmenskunden abzielende Modell in Schwarz, Weiß und einem Hellrosa.
Danke für die Erläuterungen.
Wäre Dynamic Island verbaut, hätte ich mein iPhone 14 Pro in Rente gehen lassen….
Dito
Warum? Ich habe die am 16 pro aber sehe keinen Mehrwert.
Naja, die notifications und Live Dinger, wie Sport Ergebnisse sind schon cool integriert in die Dynamic Island. Genauso Timer, Musik….
Und vor allem haben wir 2026…
Die Dynamic Island gehört in ein 700€ iPhone!
Ansonsten gibt es das iPhone 16 für um die 700€.
Ich gehe davon aus, das der Preis zeitnah unter 500 Euro fallen wird. Dann ist es ein gutes iPhone, fürs Geld.
Aktuell bekommt man nicht mal ein 16e unter 500,-
Thomas träumt etwas zu viel.
Wo kämen wir hin wenn wir nicht mehr träumen würden? :D
Auf Kleinanzeigen sicherlich
Dann reden wir aber von GEBRAUCHTEN Geräten…! XD
Wenn für dich zeitnah 2028 ist: klar!
Gut, der Preis wird so nicht bleiben, sondern sich wahrscheinlich im Handel dann doch bestimmt um mindestens 100 € nach einer gewissen Zeit nach unten korrigieren. Wenn man sich aber dann das iPhone Air anschaut, dass man mit 512 GB heutzutage schon für 949 € bekommt, dann ist das doch eine ziemlich reizvolle Alternative im Vergleich. Zudem bekommt man das 120 Hz Display mit der besseren Selfie Kamera…..
Deine erwähnten € 949,- für das iPhone Air wären genau der Preis für den ich zuschlagen würde.
Wo gibt es den denn? (Kein eBay, Refurbished, etc.).
899€ bei Amazon vor ca 1 Stunde.
Ein kurzer Blick auf idealo ist immer Gold wert.
Einmal bei eBay sogar noch weniger als 949€ und einmal knapp über 949 bei einem premium reseller.
Verstehe auch nicht ganz was bei Ebay schlecht ist wenn der Händler gut bewertet ist, Paypal als Schutz dient und du originale Neuware kaufst. Aber jedem selbst überlassen wo man kauft.
Ich checke mittlerweile immer idealo aus bevor ich was kaufe. Auch interessant mit Preisverlauf.
Netto online
Ja, wie unten von den Kommentatoren erwähnt einfach mal bei idealo schauen. Selbst wenn es gerade nicht im Angebot wäre, kommt es immer wieder.
Ein 17e-MagSafe-Case sollte doch am 16e auch gehen, oder? Zum Nachrüsten (ich weiß nur 7,5 W), aber dafür Autohalter etc.
Passen denn die Maß etc. überhaupt?
17e Hülle geht dann auch mit dem 16e oder?
Sieht schick aus ohne Kamerabuckel.
Wäre es so klein wie das Mini würde ich es mir direkt holen.
