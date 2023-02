Mit iOS 16.4: Apple stellt Vergabe von Beta-Versionen um

Am Donnerstagabend hat Apple die erste Vorabversion von iOS 16.4 zum Download bereitgestellt und damit auch Aufschlüsse darüber Gegeben, warum die Community der Entwickler und der freiwilligen Tester diesmal vergleichsweise lange auf den Start der neuen Betaphase warten musste.

iOS 16.4 führt neue Einstellungen ein

Cupertino verabschiedet sich von den so genannten Beta-Profilen, mit denen die Teilnahme des eigenen Mobilgerätes am Beta-Programm Apples im Laufe der vergangenen Jahre mit nur wenigen Handgriffen aktiviert werden konnte.

Die Profildateien, die Apple auf seinem Entwickler-Portal zum Download anbot mussten dazu lediglich auf iPhone, iPad oder Mac transferiert und auf diesen einmal angewählt und zur Installation zugelassen werden. Anschließend nahmen die Geräte automatisch am Betaprogramm teil und wurden von Apple mit entsprechenden Vorabversionen bespielt.

Dies hatte zur Folge, dass die eigentlich für Entwickler vorgesehenen Profildateien im Netz munter geteilt wurden und auch auf den Geräten von Privatnutzern landeten.

Kontoprüfung statt Betaprofil

Damit ist nun Schluss. Mit iOS 16.4 bietet Apple den Bezug von Beta-Versionen direkt in den Update-Einstellungen an und macht die Teilnahme am Beta-Programm für Entwickler nicht mehr am Vorhandensein einer entsprechenden Profildatei fest, sondern an der im Gerät konfigurierten Apple ID.

Reguläre Nutzer haben zwar nach wie vor die Möglichkeit am offenen Betaprogramm teilzunehmen, können die für Entwickler vorgesehenen Vorabversionen (die in der Regel einige Tage vor denen des offenen Betaprogramms bereitgestellt werden) aber nur noch laden, wenn die eigenen Apple ID einem kostenpflichtigen Entwickler-Account zugeordnet ist. Für diese verlangt Apple eine Jahrespauschale von rund 100 US-Dollar.

Apple erklärt diesbezüglich: