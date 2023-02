Nachbarn holen ab: Tiptapp-App macht Sperrmüll zu Geld

Konkret bedeutet dies, dass nur Abfälle aus Berliner Privathaushalten akzeptiert werden – was mit Blick auf das Tiptapp-Konzept noch nachvollziehbar ist – zusätzlich sind die einzelnen Anlieferungen auf maximal 3m³ Sperrmüll gedeckelt. Dies bedeutet, dass das Einsammeln mehrerer Tiptapp-Inserate auf einen Schlag nicht gewünscht ist und für interessierte Fahrer so wieder ein wenig unattraktiver werden dürfte.

Über die Tiptapp-Applikation haben wir bereits im vergangenen Jahr berichtet . Inzwischen hat sich das Angebot aus Schweden in ersten Regionen so gut etabliert, dass erste Kooperationen zwischen Entsorgern wie der Berliner Stadtreinigung (BSR) und dem schwedischen App-Anbieter, der in Stockholm ansässigen Tiptapp AB entstanden sind .

