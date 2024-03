Mit iOS 18: AirPods Pro sollen neuen Hörgeräte-Modus bekommen

Apples AirPods Pro sollen im Zuge der diesjährigen iOS-Aktualisierung auf Version 18 erstmals mit einem speziellen Hörgeräte-Modus ausgestattet werden, der bereits vorhandene Einschränkungen des Hörvermögens ausgleichen können soll.

Ein Audiogramm in Apples Health-App

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg, der als erstes über den neuen Hörgeräte-Modus berichtet hat, geht davon aus, dass die AirPods Pro in diesem Jahr keine Hardware-Aktualisierung erleben werden und die Software-Neuerung eines der großen Highlights bei der Weiterentwicklung der AirPods Pro in diesem Jahr sein wird.

Konkrete Details zum neuen Hörgeräte-Modus sind derzeit noch nicht bekannt, allerdings zeichnet sich schon seit geraumer Zeit ab, dass sich Apple zunehmend um Anwender mit eingeschränktem Gehör kümmert.

AirPods: Langfristiger Ausbau zur Hörhilfe geplant

Zuletzt haben wir im Rahmen des Welttags des Hörens auf die von Apple bereits angebotenen Hörhilfen der Bluetooth-Ohrhörer hingewiesen. Hier bietet Apple mit „Live Mithören“ und der „Konversationsverstärkung“ bereits mehrere Funktionen an, die speziell darauf abzielen, die Kommunikation zu erleichtern und leichten Hörbeeinträchtigungen entgegenzuwirken.

Zum Tag des Hörens: Live Mithören, Konversationsverstärkung & Co.

Durch die Nutzung von individuellen Hörprofilen, die in Apples Gesundheits-App Apple Health durch das Hinterlegen von Audiogrammen erstellt werden, lässt sich etwa die Wiedergabe von Musik und Stimmen anpassen, um so eine bessere Sprachverständlichkeit zu gewährleisten.

Darüber hinaus ermöglicht Apple die Nutzung des iPhones als entferntes Mikrofon und kann das vom iPhone erfasste Audiosignal direkt an die Ohrhörer weitergeben. Dies ermöglicht ein signifikant besseres Sprachverständnis in akustischen Situationen mit großen Entfernungen zwischen AirPods-Nutzern und den sprechenden Personen. Also etwa im Hörsaal, bei Lesungen, Vorträgen oder Podiumsdiskussionen.

Wer ein Audiogramm in der Health-App hinterlegt hat, kann dieses bereits jetzt nutzen, um Audioanpassungen bei der Nutzung der AirPods vorzunehmen. Bei der Wiedergabe von Musik und Podcasts werden vorhandene Hörverluste dann bereits durch die Anpassung des Ausgangssignals ausgeglichen.

Gut möglich, dass Apple eben jene Funktion zukünftig auch im regulären Transparenzmodus der AirPods nutzen wird.