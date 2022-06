Neu im App Store: Apple überarbeitet Abo-Übersicht

Nach der Auswahl einzelner Applikationen informiert Apple in der neuen Übersicht dann auf der nächsten Seite über die monatlich beziehungsweise jährlich anfallenden Kosten und lässt hier die Verlängerung auslaufender Abonnements zu. Zudem lassen sich mit einer weiteren Display-Berührung alle zur Auswahl stehenden Abo-Optionen in einer ebenfalls neu gestalteten Übersicht anzeigen.

In der Übersicht die dann eingeblendet wird, listet Apple sowohl die noch aktiven Abonnements als auch jene, die bereits ausgelaufen sind und zeigt zudem die beendeten Probeabos an. Abonnements die nach Deaktivierung der automatischen Verlängerung kurz davor sind auszulaufen werden in der Übersicht farbig hervorgehoben.

Apple hat die Übersicht der laufenden App-Store-Abonnements überarbeitet und zeigt diese nun in einer deutlich aufgeräumteren und etwas luftigeren Darstellung als bislang an. Ein Software-Update wird nicht benötigt, da es sich bei der Abo-Darstellung um eine webbasierte Ansicht innerhalb des iPhone-Betriebssystems handelt.

