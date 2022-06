Audible-Tricks: Drei gute Hinweise zur Hörbuch-Aktion

So attraktiv die laufende 3-Euro-Aktion auch ist, Bestandskunden werden von dem Hörbuch-Portal aktuell leider nicht berücksichtigt. Hier hat sich Daniel gemeldet und gibt an, einen Tipp direkt vom Kunden-Support bekommen zu haben.

Wer keinen Prime-Zugang besitzt und auch nicht vorhat für diesen zukünftig Geld auszugeben, der zahlt bei Audible grundsätzlich 9,95 Euro pro Hörbuch und kann von der laufenden Aktion nicht profitieren. Hier merkt ifun.de-Leser Johann an, dass die in der offiziellen Audible-App angezeigten, regulären Preise höher ausfallen als die im Web. Statt dem üblichen Monatsbeitrag von 9,95 Euro, der alle 30 Tage ein beliebiges Hörbuch freischaltet, blendet die Audible-App seit kurzem selbst einen teureren Betrag von 10,95 Euro ein.

Seit wenigen Tagen bietet der größte Hörbuch-Händler Deutschlands eines der besten Angebote der letzten drei Jahre an: Amazon-Nutzer mit bestehender Prime-Mitgliedschaft können sich sechs Monate in Folge , je ein beliebiges Hörbuch für nur 2,95 Euro aus dem riesigen Audible-Katalog aussuchen und lebenslang behalten.

