Netto testet neuen Self-Checkout: Selbstbedienungskassen mit App-Zwang

Netto erprobt in einzelnen Filialen offenbar eine neue Hürde an Selbstbedienungskassen. Wie der Fachdienst Supermarktblog berichtet, lassen sich die Geräte dort nicht mehr frei von allen Kunden nutzen. Wer seinen Einkauf selbst scannen und bezahlen will, muss sich zunächst mit der Netto Plus App, der Payback App oder einer Payback Karte identifizieren.

Kunden ohne registriertes Konto werden auf die klassischen Kassen mit Personal verwiesen.

Damit geht der Discounter einen Schritt weiter als bei den App-Rabatten, die zuletzt bereits juristisch umstritten waren. Erst vor wenigen Tagen hatte sich vor dem Oberlandesgericht Bamberg abgezeichnet, dass exklusive Preisnachlässe per App grundsätzlich zulässig bleiben könnten. Schon damals stand die Frage im Raum, wie weit Handelsketten digitale Sonderwege treiben dürfen, ohne Teile ihrer Kundschaft vom Einkauf auszuschließen. Der aktuelle Test verschiebt diese Debatte nun vom Preisvorteil direkt an den Bezahlvorgang.

In den betroffenen Märkten weisen Aufkleber und Bildschirmhinweise dem Bericht zufolge deutlich auf die neue Regel hin. Erst nach dem Scan der App oder Kundenkarte lässt sich der eigentliche Kassiervorgang starten. Wer nicht registriert ist, kann die Geräte nicht verwenden, obwohl sie technisch frei wären.

Weniger Diebstahl, mehr Kontrolle

Naheliegend ist, dass Netto mit dem Versuch zwei Ziele gleichzeitig verfolgt: Zum einen dürfte die verpflichtende Identifikation an der Selbstbedienungskasse helfen, mögliche Diskrepanzen zwischen Warenkorb und Kassenbon zu minimieren. Wenn jeder Einkauf einem Kundenkonto zugeordnet ist, steigt die Hemmschwelle, Artikel absichtlich oder versehentlich nicht zu scannen. Andere Händler experimentieren ebenfalls mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen an Self-Checkout-Systemen, etwa mit Kameras oder Zugangssperren nach dem Bezahlvorgang.

Zum anderen kann die Bindung an App und Bonuskonto auch die Zahl der Registrierungen erhöhen. Für den Handel sind diese Anwendungen längst mehr als digitale Prospekte. Sie liefern Daten über Kaufverhalten, stärken die Kundenbindung und erlauben gezielte Angebote. Genau auf diese Entwicklung hatte auch die Debatte um App exklusive Rabatte bereits hingewiesen.

Im Alltag scheint das Modell aber nicht reibungslos zu funktionieren. Laut Supermarktblog blieben die betroffenen Selbstbedienungskassen bei einem Marktbesuch oft ungenutzt, während sich an den regulären Kassen Schlangen bildeten. Kunden seien an die Geräte herangetreten, hätten die neue Bedingung bemerkt und sich dann wieder an den normalen Kassen angestellt. Für Netto wird der Test damit auch zur Frage, wie viel zusätzliche Kontrolle Kunden akzeptieren, bevor der versprochene Komfort digitaler Einkaufsangebote verloren geht.