ChatGPT: Erotik-Funktion gestoppt, Einkaufshilfe ausgebaut

OpenAI richtet die Weiterentwicklung seines Chatbots stärker auf alltagsnahe Anwendungen aus. Während ein geplanter Modus für erwachsene Inhalte vorerst nicht weiterverfolgt wird, baut das Unternehmen parallel Funktionen aus, die ChatGPT als Werkzeug für Recherche und Kaufentscheidungen positionieren sollen.

Beide Entwicklungen zeigen eine klare Verschiebung der Prioritäten. Statt experimenteller Zusatzfunktionen stehen nun Anwendungen im Vordergrund, die eine breite Nutzung ermöglichen und das Zeug dazu haben, zu Umsatzbringern zu werden.

Erotik-Modus auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Die ursprünglich geplante Einführung eines speziellen Modus für erotische Inhalte liegt derzeit ohne Zeitplan auf Eis. Intern hatte das Vorhaben bereits zuvor Diskussionen ausgelöst, nach Informationen der Financial Times wurde die Weiterverfolgung nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Hintergrund sind Bedenken aus dem Unternehmen selbst sowie von Investoren. Diskutiert werden mögliche gesellschaftliche Auswirkungen, etwa die Entstehung emotionaler Abhängigkeiten von KI-Systemen oder Risiken für den Jugendschutz. Auch rechtliche Entwicklungen rund um den Schutz Minderjähriger verstärken die Zurückhaltung.

Zudem bestehen technische Hürden. Systeme, die bislang gezielt auf Zurückhaltung bei sensiblen Inhalten trainiert wurden, lassen sich nur mit Aufwand in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Gleichzeitig erfordert die Verarbeitung entsprechender Trainingsdaten eine sorgfältige Filterung unzulässiger Inhalte.

ChatGPT wird zur Plattform für Produktsuche

Gleichzeitig erweitert OpenAI die praktischen Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Produktsuche und Kaufvorbereitung innerhalb der Anwendung.

Nutzer können Produkte anhand von Beschreibungen oder Bildern suchen und Ergebnisse direkt vergleichen. Statt mehrere Webseiten zu öffnen, werden relevante Informationen gebündelt dargestellt. Dazu gehören Preise, Ausstattungsmerkmale und Bewertungen, die nebeneinander angezeigt werden.

Technische Grundlage ist ein erweitertes System zur Einbindung von Produktdaten. Händler stellen ihre Kataloge bereit, sodass ChatGPT aktuelle Informationen direkt in Gesprächen berücksichtigen kann. Die Anwendung fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Nutzern und Anbietern, ohne selbst den Kauf abzuwickeln.