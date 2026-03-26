iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 642 Artikel

OpenAI priorisiert Shopping-Funktion

ChatGPT: Erotik-Funktion gestoppt, Einkaufshilfe ausgebaut
Artikel auf Mastodon teilen.
21 Kommentare 21

OpenAI richtet die Weiterentwicklung seines Chatbots stärker auf alltagsnahe Anwendungen aus. Während ein geplanter Modus für erwachsene Inhalte vorerst nicht weiterverfolgt wird, baut das Unternehmen parallel Funktionen aus, die ChatGPT als Werkzeug für Recherche und Kaufentscheidungen positionieren sollen.

Chatgpt Erotik

Beide Entwicklungen zeigen eine klare Verschiebung der Prioritäten. Statt experimenteller Zusatzfunktionen stehen nun Anwendungen im Vordergrund, die eine breite Nutzung ermöglichen und das Zeug dazu haben, zu Umsatzbringern zu werden.

Erotik-Modus auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Die ursprünglich geplante Einführung eines speziellen Modus für erotische Inhalte liegt derzeit ohne Zeitplan auf Eis. Intern hatte das Vorhaben bereits zuvor Diskussionen ausgelöst, nach Informationen der Financial Times wurde die Weiterverfolgung nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Hintergrund sind Bedenken aus dem Unternehmen selbst sowie von Investoren. Diskutiert werden mögliche gesellschaftliche Auswirkungen, etwa die Entstehung emotionaler Abhängigkeiten von KI-Systemen oder Risiken für den Jugendschutz. Auch rechtliche Entwicklungen rund um den Schutz Minderjähriger verstärken die Zurückhaltung.

Altman Ive

Zudem bestehen technische Hürden. Systeme, die bislang gezielt auf Zurückhaltung bei sensiblen Inhalten trainiert wurden, lassen sich nur mit Aufwand in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Gleichzeitig erfordert die Verarbeitung entsprechender Trainingsdaten eine sorgfältige Filterung unzulässiger Inhalte.

ChatGPT wird zur Plattform für Produktsuche

Gleichzeitig erweitert OpenAI die praktischen Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Produktsuche und Kaufvorbereitung innerhalb der Anwendung.

Nutzer können Produkte anhand von Beschreibungen oder Bildern suchen und Ergebnisse direkt vergleichen. Statt mehrere Webseiten zu öffnen, werden relevante Informationen gebündelt dargestellt. Dazu gehören Preise, Ausstattungsmerkmale und Bewertungen, die nebeneinander angezeigt werden.

Technische Grundlage ist ein erweitertes System zur Einbindung von Produktdaten. Händler stellen ihre Kataloge bereit, sodass ChatGPT aktuelle Informationen direkt in Gesprächen berücksichtigen kann. Die Anwendung fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Nutzern und Anbietern, ohne selbst den Kauf abzuwickeln.

Chatgpt Einkaufen
26. März 2026 um 17:58 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    21 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Montag erst mein GPT Abo gekündigt… und bereue es nicht :)))

    Antworten Melden

  • Naja… „Ausbau“.
    Gleichzeitig stellt ChatGPT die Check-Out Funktion ab, sodass man also nicht einfach darüber einchecken und dann kaufen kann.

    Antworten Melden

  • Ich nutze Chatgpt immer noch gerne, aber ihr dürft gerne eure Alternativen hier nennen…
    Ich hab inzwischen bestimmt 7 ki ’s installiert

    Und jede kann irgendwas besonders gut

    Antworten Melden

  • Sex sells wird bei Ki nicht vorangetrieben? Die Menschheit wird auch immer keuscher und keuscher…

    Nettes Nebenprodukt? Immer weniger und weniger Kinder…

    Antworten Melden

  • Neben den im Artikel genannten „Erziehungproblemen“ der KI finde ich es für ein Profi-Tool etwas peinlich. Das macht die Firma insgesamt fragwürdig und unangenehm.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43642 Artikel in den vergangenen 6782 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven