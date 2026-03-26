OpenAI priorisiert Shopping-Funktion
ChatGPT: Erotik-Funktion gestoppt, Einkaufshilfe ausgebaut
OpenAI richtet die Weiterentwicklung seines Chatbots stärker auf alltagsnahe Anwendungen aus. Während ein geplanter Modus für erwachsene Inhalte vorerst nicht weiterverfolgt wird, baut das Unternehmen parallel Funktionen aus, die ChatGPT als Werkzeug für Recherche und Kaufentscheidungen positionieren sollen.
Beide Entwicklungen zeigen eine klare Verschiebung der Prioritäten. Statt experimenteller Zusatzfunktionen stehen nun Anwendungen im Vordergrund, die eine breite Nutzung ermöglichen und das Zeug dazu haben, zu Umsatzbringern zu werden.
Erotik-Modus auf unbestimmte Zeit ausgesetzt
Die ursprünglich geplante Einführung eines speziellen Modus für erotische Inhalte liegt derzeit ohne Zeitplan auf Eis. Intern hatte das Vorhaben bereits zuvor Diskussionen ausgelöst, nach Informationen der Financial Times wurde die Weiterverfolgung nun auf unbestimmte Zeit verschoben.
Hintergrund sind Bedenken aus dem Unternehmen selbst sowie von Investoren. Diskutiert werden mögliche gesellschaftliche Auswirkungen, etwa die Entstehung emotionaler Abhängigkeiten von KI-Systemen oder Risiken für den Jugendschutz. Auch rechtliche Entwicklungen rund um den Schutz Minderjähriger verstärken die Zurückhaltung.
Zudem bestehen technische Hürden. Systeme, die bislang gezielt auf Zurückhaltung bei sensiblen Inhalten trainiert wurden, lassen sich nur mit Aufwand in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Gleichzeitig erfordert die Verarbeitung entsprechender Trainingsdaten eine sorgfältige Filterung unzulässiger Inhalte.
ChatGPT wird zur Plattform für Produktsuche
Gleichzeitig erweitert OpenAI die praktischen Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT. Ein Schwerpunkt liegt hier auf der Produktsuche und Kaufvorbereitung innerhalb der Anwendung.
Nutzer können Produkte anhand von Beschreibungen oder Bildern suchen und Ergebnisse direkt vergleichen. Statt mehrere Webseiten zu öffnen, werden relevante Informationen gebündelt dargestellt. Dazu gehören Preise, Ausstattungsmerkmale und Bewertungen, die nebeneinander angezeigt werden.
Technische Grundlage ist ein erweitertes System zur Einbindung von Produktdaten. Händler stellen ihre Kataloge bereit, sodass ChatGPT aktuelle Informationen direkt in Gesprächen berücksichtigen kann. Die Anwendung fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Nutzern und Anbietern, ohne selbst den Kauf abzuwickeln.
Wer nutzt ChatGPT noch ?
Ich
Jeder normale…
:-D
lol. Deshalb nutze ich Claude.
Problem an Claude. Wenn man es intensiv nutzt kommt man auch im Pro-Abo schnell an seine Limit Grenze
Ich.
ich, aber claude wartet schon…
Alternativen?
Ich bin vor ein paar Tagen auf ChatGpt Go gewechselt und Claude Pro genommen, nicht wegen des Sexes :/) Claude kann einfach mehr… und ich bin langjähriger Kunde von ChatGpt…
Wirklich eine doofe Frage. Könnte glatt von eine KI stammen ;)
Montag erst mein GPT Abo gekündigt… und bereue es nicht :)))
Na ja, nicht mal eine Woche schafft man gut ohne KI.
Naja… „Ausbau“.
Gleichzeitig stellt ChatGPT die Check-Out Funktion ab, sodass man also nicht einfach darüber einchecken und dann kaufen kann.
Ich nutze Chatgpt immer noch gerne, aber ihr dürft gerne eure Alternativen hier nennen…
Ich hab inzwischen bestimmt 7 ki ’s installiert
Und jede kann irgendwas besonders gut
+1 Chatti, Claude, NorebookLM, Gamma
ich nutze Le Chat, eine europäische Alternative, über die irgendwie viel zu wenig berichtet wird. Ich bin zufrieden damit.
Sex sells wird bei Ki nicht vorangetrieben? Die Menschheit wird auch immer keuscher und keuscher…
Nettes Nebenprodukt? Immer weniger und weniger Kinder…
Du möchtest also gerne mit entsprechenden Reizen vorangetrieben werden …
sonst tut sich nichts? :))
Neben den im Artikel genannten „Erziehungproblemen“ der KI finde ich es für ein Profi-Tool etwas peinlich. Das macht die Firma insgesamt fragwürdig und unangenehm.
Euria, LeChat, Lumo, Perplexity …