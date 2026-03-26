ARTE Spiel Wednesdays erscheint kostenlos für iOS

Das narrative Videospiel Wednesdays erschien bereits vor ziemlich genau einem Jahr für macOS und Windows auf Steam und itch.io. Nun haben The Pixel Hunt und ARTE das Spiel jedoch auch für iOS bereitgestellt und bieten den Download für iPhone und iPad sogar komplett kostenlos über den App Store an.

ARTE ist im Bereich ungewöhnlicher Mobilspiele schon länger aktiv. Zuletzt hatten wir mit Unmaze über ein weiteres in Kooperation mit dem Sender veröffentlichtes Spiel berichtet.

Streng genommen handelt es sich bei Wednesdays allerdings nicht um ein klassisches Computerspiel. Die interaktive Visual Novel baut stark auf ihren erzählerischen Charakter und setzt sich mit dem Thema sexueller Gewalt in der Kindheit auseinander. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der fiktive Protagonist Tim, der auf seine Jugend zurückblickt und versucht, die Traumata seiner Vergangenheit zu entwirren.

So beginnt das Spiel damit, dass sich Tim an seinen Computer setzt, um das Aufbauspiel Orco Park aus seiner Jugend zu spielen. Dieser Themenpark steht sinnbildlich für Timothées Kindheit, und mit jeder Attraktion, die ihr seinem Freizeitpark hinzufügt, durchlebt ihr eine Reminiszenz aus Tims Leben. Dabei erfahrt ihr auch, welche Ereignisse sein Leben auf welche Weise geprägt haben.

Das Spiel bleibt in seiner Darstellung subtil, regt aber zum Nachdenken an und beleuchtet ein Themenfeld, das als Tabuthema medial noch immer viel zu selten Aufmerksamkeit erhält. Wednesdays sensibilisiert für das Thema und zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit, Kommunikation und Hilfe für die Opfer sexueller Gewalt sind.

Die Geschichte von Wednesdays wurde von Pierre Corbinais geschrieben, die narrativen Erinnerungen wurden von der Comic-Autorin Exaheva illustriert. Mit der iOS-Fassung möchten Entwickler The Pixel Hunt und Publisher ARTE das Spiel noch mehr Menschen zugänglich machen.

Dabei sind die Entwickler so konsequent, dass sie die iOS-Version sogar kostenlos anbieten. Wer die Entwickler dennoch unterstützen möchte, kann dies per optionalem In-App-Kauf tun und erhält zum Dank ein zusätzliches Kapitel mit einem kleinen Making-of zur Entstehung des Spiels.