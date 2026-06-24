Meta erweitert sein Angebot an KI-Brillen um neue Modelle, die unter der Eigenmarke Meta Glasses ergänzend zu den Kooperationsprodukten mit Ray-Ban und Oakley angeboten werden. Bei der Umsetzung hat Meta mit dem Brillenhersteller EssilorLuxottica kooperiert.

Das Unternehmen baut damit sein Engagement im Bereich intelligenter Brillen weiter aus, während sich Apple dem Vernehmen nach inzwischen zwar verstärkt in diesem Bereich engagiert, eine KI-Brille von Apple allerdings nicht vor Ende kommenden Jahres erwartet wird.

KI-Funktionen im Brillenbügel

Meta sieht seine KI-Brillen als Erweiterung für Nutzer, die digitale Funktionen nutzen möchten, ohne dafür ständig auf ein Smartphone oder einen Bildschirm schauen zu müssen. Die Brillen verfügen über Mikrofone, Lautsprecher und Kameras. In Verbindung mit einem Smartphone greifen sie auf die KI-Dienste von Meta zu.

Zum Marktstart sind drei verschiedene Fassungsformen erhältlich. Das Modell „Meta Adventurer“ setzt auf ein klassisches rechteckiges Design. Die Variante „Meta Fury“ fällt durch eine markantere, nahezu quadratische Form der Gläser auf. Dazu kommt ein mit der US-Unternehmerin Kylie Jenner entwickeltes Modell mit schmaler ovaler Fassung.

Die Brillen werden in unterschiedlichen Farb- und Glaskombinationen zu Preisen ab 309 Euro angeboten und können optional mit Korrekturgläsern ausgestattet werden.

Smartphone auf der Nase

Technisch orientieren sich die neuen Modelle an den bereits verfügbaren KI-Brillen von Meta. Per Spracheingabe oder über eine spezielle Taste können Nutzer KI-Funktionen aufrufen oder die integrierte Kamera bedienen. Die Brillen verfügen außerdem über Lautsprecher im Bügel, die das Musikhören oder Telefonieren ermöglichen, ohne das Ohr vollständig abzudecken. Audio- und Sprachqualität sind dabei zumindest bei den schon länger erhältlichen Ray-Ban-Modellen ausgesprochen gut.

Meta hat darüber hinaus angekündigt, die bislang Display-Modellen vorbehaltene Fußgängernavigation künftig auch als akustische Lösung für Brillen ohne Bildschirm anzubieten.