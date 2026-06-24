Download wird gestrichen
Apple verabschiedet sich vom AirPort Dienstprogramm
Apple hat den Verkauf eigener WLAN-Router bereits vor Jahren eingestellt. Nun endet schrittweise auch die softwareseitige Unterstützung der Geräte. Apple wird das AirPort-Dienstprogramm künftig nicht mehr im App Store anbieten.
Der Hinweis findet sich in den zusammen mit der zweiten Beta von iOS 27 veröffentlichten Hinweisen für Entwickler. Dort schreibt Apple, dass die Anwendung künftig nicht mehr neu aus dem App Store geladen werden kann. Nutzer, die die App bereits in der Vergangenheit geladen haben, können sie jedoch weiterhin über die Liste ihrer gekauften Apps herunterladen.
Unterstützung unter iOS 27 und macOS 27 eingeschränkt
Auch auf dem Mac wird das AirPort-Dienstprogramm künftig nicht mehr automatisch mit dem Betriebssystem mitgeliefert. Vorhandene Installationen bleiben jedoch auch nach dem Update auf macOS 27 erhalten. Apple weist allerdings darauf hin, dass eine fehlerfreie Funktion der Anwendung sowohl unter iOS 27 als auch unter macOS 27 nicht mehr gewährleistet werden kann.
Der Schritt ist verständlich, dennoch werden nicht alle Apple-Kunden über die Entwicklung glücklich sein. Inzwischen ist es acht Jahre her, seit Apple bekanntgegeben hat, dass die AirPort-Produktreihe eingestellt wird. Die bis dahin von Apple angebotenen WLAN-Router haben sich durch hervorragende Qualität und Anwenderfreundlichkeit ausgezeichnet und sind trotz veralteter Standards teilweise auch heute noch im Einsatz. Das kleine Modell AirPort Express ließ sich beispielsweise parallel auch als drahtloser Musikempfänger verwenden.
Aus für die Time Capsule schon länger bekannt
Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass mit macOS 27 die Unterstützung für Apples Netzwerkprotokoll AFP entfällt und sich in der Folge auch das AirPort-Sondermodell Time Capsule nicht mehr verwenden lässt. Apple hat in dem Gerät die Funktionen eines WLAN-Routers mit denen eines Netzwerkspeichers kombiniert. Darüber hinaus ließ sich die Time Capsule zudem als Ziel für Time-Machine-Backups verwenden.
Auch die Time Capsule wird von einigen Nutzern bis heute eingesetzt, was dazu geführt hat, dass sich ein Open-Source-Projekt namens Time CapsuleSMB darum kümmert, deren Funktion auch nach dem Ende von Apples Dateidienst AFP zu erhalten.
Entwickler: Apple
Laden
Oh schade. Nutze das Tool, um die Empfangsstärke von wlans anzuzeigen.
Kennt jemand einen guten Ersatz?
Muss kein komplettes Netzwerktool sein.
Fritz! WLAN ;)
Aber die Fritz-App zeigt doch nur die Signalstärke des eigenen Netzwerks an, nicht die aller verfügbaren Netze, oder?
Ich nutze das Fritz Wlan Tool.
es gibt von fritz die Wlan-app, die könntest du dir mal anschauen. Hier ist der link für ios appstore: https://apps.apple.com/app/id1351324738
Danke euch. Teste ich. Hab zufällig Fritzboxen.
Ginge das auch mit anderen wlan routern?
Ich hab noch 2 extreme im Aufsatz, bin eigentlich auch ganz zufrieden damit und würde sie ungerne ersetzten.
Was wäre denn eine einfache Alternative dafür? Ich habe eine ziemlich lang gezogene Ebene und an beiden enden aktuell jeweils eine stehen die per lan an einem Switch verbunden und am Star Link angeschlossen sind.
Ich habe eero im Einsatz.
Hattest du vorher auch Airports im Einsatz? Wie lief die Umstellung?
Schade dass Apple sich da von dem Geschäft mit den Routern zurückgezogen hat. Die Qualität und einfache Bedienung ist beispiellos. Ich habe immer noch eine Airport extreme Generation fünf und eine Time Capsule Generation vier im Einsatz arbeiten und funktionieren reibungslos bis heute… wäre doch eigentlich ein tolles „neues“ Produkt in Apple Qualität und Design und vor allem auch Anwenderfreundlichkeit mit den modernsten Protokollen ausgestattet etc.…
Ja, ich würde es sofort kaufen wollen! Ich kann das auch überhaupt nicht verstehen und muss mit dem Kopf schütteln! Apple ist doch sowas von auf Gewinnmaximierung aus und lässt diese tollen Produkte links liegen.
Bin ganz eurer Meinung!
Warum das liegen gelassen wird; ein Rätsel! So hätte man ein weiteres Produkt als HomeKit Zentrale – würde alle Geräte verbinden und Apple hätte end to end alles in der Hand!
Auch alles iCloud spezifisch könnte so optimiert werden.
Stattdessen Displays im HomePod. Richtig zu Ende gedacht!
Mist. Nutze noch eine AirPort Express im Keller als AirPlay Empfänger. Ist mit Abstand die günstigste und einfachste Lösung, um die alte Heimkino-Anlage „smart“ zu machen und das sogar mit AirPlay 2. Hoffentlich läuft das Setup noch ein bisschen weiter…
So sieht es aus! Bei mir ist sie als ein Empfänger für den Lyrion Musikserver zuständig und funktioniert seit Jahren völlig problemlos.
Jub, same. Einfach und gebraucht günstig. Hab ich hier auch für eine Anlage.
Ohne Tool wird das Ding halt ein Brick.
hab auch eine Express genau dafür.
das tool funktioniert ja noch und man kann es auch weiter downloaden
wie ändert man die einstellungen wie zb. Passwort etc. auf der TimeCapsule, ohne dem Dienstprogramm?
Gute Frage. Wahrscheinlich gar nicht. Genau das wäre auch für mich ein Problem. Ich nutze sie im Bridge-Modus in der oberen Etage. Zur Konfiguration ist die App schon notwendig.
Die App läuft doch weiter, wird nur keine Updates mehr bekommen.
ich nutze das auch als AirPlay Empfänger. Wie konfiguriere ich das künftig
Oben im Text steht, dass die Software weiter funktioniert. Also wenn noch nicht geschehen, eunfch runterladen und nicht mehr löschen?
… mit nem alten, halb ausgedienten IPhone aus der Schublade ;-)
Ich habe die App auch gerne genutzt, um überhaupt nachzuschauen, welche WLAN sich in meiner Umgebung befinden, welche unterdrückte SSID haben und wie die bssid beziehungsweise die Mac Adressen der Basis oder Access Points aussehen. Ich finde nicht, dass die Fritz WLAN App diesen Leistungsumfang abgedeckt
Genau dafür nutze ich sie auch, vor allem an völlig fremden Standorten um zu sehen welche Netze es gibt.
Nur für eine Funktion habe ich mittlerweile was anderes, die Anzeige, an welcher BSSID ich connected bin, welcher Channel etc. Das dann über einen Kurzbefehl mit einer namentlichen Liste meiner BSSID hinterlegt, so dass ich dann sehe 5GHZ / Kanal 112 / Protokoll xyz / Fritz-Repeater 3000AX-5GHZ oder so ähnlich
Nutze die Airport Express als AirPlayübertragung an einer kleinen Anlage! Funktioniert bestens und spart mir Kabel quer durchs Zimmer.
Das Ende einer sinnvollen Produktkategorie. Schade…