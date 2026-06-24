Apple hat den Verkauf eigener WLAN-Router bereits vor Jahren eingestellt. Nun endet schrittweise auch die softwareseitige Unterstützung der Geräte. Apple wird das AirPort-Dienstprogramm künftig nicht mehr im App Store anbieten.

Der Hinweis findet sich in den zusammen mit der zweiten Beta von iOS 27 veröffentlichten Hinweisen für Entwickler. Dort schreibt Apple, dass die Anwendung künftig nicht mehr neu aus dem App Store geladen werden kann. Nutzer, die die App bereits in der Vergangenheit geladen haben, können sie jedoch weiterhin über die Liste ihrer gekauften Apps herunterladen.

Unterstützung unter iOS 27 und macOS 27 eingeschränkt

Auch auf dem Mac wird das AirPort-Dienstprogramm künftig nicht mehr automatisch mit dem Betriebssystem mitgeliefert. Vorhandene Installationen bleiben jedoch auch nach dem Update auf macOS 27 erhalten. Apple weist allerdings darauf hin, dass eine fehlerfreie Funktion der Anwendung sowohl unter iOS 27 als auch unter macOS 27 nicht mehr gewährleistet werden kann.

Der Schritt ist verständlich, dennoch werden nicht alle Apple-Kunden über die Entwicklung glücklich sein. Inzwischen ist es acht Jahre her, seit Apple bekanntgegeben hat, dass die AirPort-Produktreihe eingestellt wird. Die bis dahin von Apple angebotenen WLAN-Router haben sich durch hervorragende Qualität und Anwenderfreundlichkeit ausgezeichnet und sind trotz veralteter Standards teilweise auch heute noch im Einsatz. Das kleine Modell AirPort Express ließ sich beispielsweise parallel auch als drahtloser Musikempfänger verwenden.

Aus für die Time Capsule schon länger bekannt

Schon seit geraumer Zeit ist bekannt, dass mit macOS 27 die Unterstützung für Apples Netzwerkprotokoll AFP entfällt und sich in der Folge auch das AirPort-Sondermodell Time Capsule nicht mehr verwenden lässt. Apple hat in dem Gerät die Funktionen eines WLAN-Routers mit denen eines Netzwerkspeichers kombiniert. Darüber hinaus ließ sich die Time Capsule zudem als Ziel für Time-Machine-Backups verwenden.

Auch die Time Capsule wird von einigen Nutzern bis heute eingesetzt, was dazu geführt hat, dass sich ein Open-Source-Projekt namens Time CapsuleSMB darum kümmert, deren Funktion auch nach dem Ende von Apples Dateidienst AFP zu erhalten.