Die Wetterstation von Netatmo gehört zu den Prime-Day-Klassikern. Auch dieses Mal lässt sich die iPhone-Wetterstation im Rahmen der Prime-Angebote von Amazon mit deutlichem Preisnachlass erwerben. Statt offiziell 150 Euro kann man das aus je einem Modul für außen und innen bestehende Basisset bei Amazon vorübergehend schon ab 98,99 Euro erwerben.

Achtet nur darauf, dass es neben den Kombipaketen bei Amazon auch zwei verschiedene Versionen der Basisversion gibt. Das Standardset kostet 98,99 Euro. Für einen Euro mehr bekommt man die Amazon-Edition, bei der zusätzlich eine Wandhalterung für das Außenmodul im Lieferumfang enthalten ist.

Amazon bietet darüber hinaus auch diverses Zubehör für die Netatmo-Wetterstation zum Teil fast um die Hälfte günstiger an. Für ein zusätzliches Modul für Innenräume bezahlt man im Rahmen der Prime-Tage 45,99 Euro. Der Preis für den Regenmesser wurde auf 49,99 Euro gesenkt und der Windmesser ist aktuell für 57,99 Euro zu haben.

Die Wetterstation ist mit Apple Home kompatibel und wird mit einer iPhone-App gekoppelt. Darauf lassen sich aktuelle Klimawerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität ablesen. Das Hauptmodul kann zudem über den Lärmpegel im Umfeld informieren.

Weitere Smarthome-Produkte im Angebot

Neben der Wetterstation und deren Zubehör bietet Netatmo über Amazon auch diverse Smarthome-Produkte vergünstigt an. Dazu zählen Thermostate für die Wand und den Heizkörper, eine Alarmsirene für Innenräume und ein Kohlenmonoxidmelder.

Netatmo erweitert Alexa+-Unterstützung

Netatmo hat darüber hinaus angekündigt, dass sich nun alle hauseigenen Produkte, die mit Amazon Alexa kompatibel sind, auch in erweitertem Umfang mit Alexa+ verwenden lassen. Dazu zählen dem Hersteller zufolge insbesondere die Innenkamera Advance, die Außenkamera, das Thermostat und die Klimaanlagensteuerung. Der Hersteller versorgt uns dazu mit folgendem Beispiel: