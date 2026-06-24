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Basisset bereits unter 100 Euro

Netatmo reduziert Wetterstation und Zubehör
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23 Kommentare 23

Die Wetterstation von Netatmo gehört zu den Prime-Day-Klassikern. Auch dieses Mal lässt sich die iPhone-Wetterstation im Rahmen der Prime-Angebote von Amazon mit deutlichem Preisnachlass erwerben. Statt offiziell 150 Euro kann man das aus je einem Modul für außen und innen bestehende Basisset bei Amazon vorübergehend schon ab 98,99 Euro erwerben.

Achtet nur darauf, dass es neben den Kombipaketen bei Amazon auch zwei verschiedene Versionen der Basisversion gibt. Das Standardset kostet 98,99 Euro. Für einen Euro mehr bekommt man die Amazon-Edition, bei der zusätzlich eine Wandhalterung für das Außenmodul im Lieferumfang enthalten ist.

Netatmo Wetterstation

Amazon bietet darüber hinaus auch diverses Zubehör für die Netatmo-Wetterstation zum Teil fast um die Hälfte günstiger an. Für ein zusätzliches Modul für Innenräume bezahlt man im Rahmen der Prime-Tage 45,99 Euro. Der Preis für den Regenmesser wurde auf 49,99 Euro gesenkt und der Windmesser ist aktuell für 57,99 Euro zu haben.

Die Wetterstation ist mit Apple Home kompatibel und wird mit einer iPhone-App gekoppelt. Darauf lassen sich aktuelle Klimawerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität ablesen. Das Hauptmodul kann zudem über den Lärmpegel im Umfeld informieren.

Produkthinweis
Netatmo Smarte Wetterstation - WLAN, Funk, Innen- und Außensensor, Wettervorhersage, Amazon Alexa & Apple HomeKit... 98,99 EUR 169,99 EUR

Weitere Smarthome-Produkte im Angebot

Neben der Wetterstation und deren Zubehör bietet Netatmo über Amazon auch diverse Smarthome-Produkte vergünstigt an. Dazu zählen Thermostate für die Wand und den Heizkörper, eine Alarmsirene für Innenräume und ein Kohlenmonoxidmelder.

Netatmo Prime Day

Netatmo erweitert Alexa+-Unterstützung

Netatmo hat darüber hinaus angekündigt, dass sich nun alle hauseigenen Produkte, die mit Amazon Alexa kompatibel sind, auch in erweitertem Umfang mit Alexa+ verwenden lassen. Dazu zählen dem Hersteller zufolge insbesondere die Innenkamera Advance, die Außenkamera, das Thermostat und die Klimaanlagensteuerung. Der Hersteller versorgt uns dazu mit folgendem Beispiel:

In der Sommerhitze kann sich die Wohnung schnell wie ein aufgeheizter Backofen anfühlen. Mit Alexa+ müssen sich Nutzer:innen keine Gerätenamen merken oder durch Menüs navigieren – es reicht, einfach zu sagen, was man fühlt: „Alexa, mir ist warm." Alexa+ versteht, verbindet sich mit der smarten Klimaanlagensteuerung von Netatmo und regelt die Temperatur sofort auf ein angenehmes Niveau.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
24. Juni 2026 um 11:09 Uhr von chris Fehler gefunden?


    23 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Man braucht dann aber für Homekit auch die aktuelle Basisstation oder?

    Wer noch die ursprüngliche Station hat kommt mit dem Homekit-Außenstation nicht weit oder geht das autark?

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  • Gibt es eigentlich auch einfach nur die Außenstation neu? Meine fällt auseinander und irgendwann hält das Klebeband nicht mehr.

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    • Ja gibt es. Sollte auch vergünstigt bei den prime days sein.

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    • Ich habe es nicht gefunden und gerade vor 3 Wochen die V2 neu gekauft. Die „alten“ Innenmodule, Regen- und Windmesser ließen sich aber wieder integrieren. Einen Fehler habe ich aber gemacht: Man muss vor der Installation der neuen Basisstation mit Netatmo schreiben und darum bitten, dass die alten Daten auf die neue Basisstation übertragen werden, da der Account nur mit einer Basisstation synchronisiert. Sonst sind die historischen Daten für immer verloren.

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    • Genau diese Frage stelle ich mir auch seit Monaten. Bei Amazon habe ich die Außenstation bisher nie einzeln gesehen. Und auch direkt bei Netatmo war sie bisher immer/oft als „nicht verfügbar“ gelistet. Jetzt allerdings sehe ich, dass sie dort im Angebot ist:

      https://www.netatmo.com/de-de/additional-smart-outdoor-module

      Nur bin ich nicht sicher, ob die Daten des bisherigen Außenmoduls erhalten bleiben, wenn die Station identisch bleibt. Man kann ja lt. Netatmo nicht 2 Außenmodule gleichzeitig betreiben.

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  • Braucht man einen Account beim Hersteller oder reicht Apple HomeKit aus? Also ist das Setup Hersteller-autark betreibbar? Danke!

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  • Eine Frage, die wirklich ernst gemeint ist: wozu braucht man heutzutage eine Wetterstation? Man kann doch praktisch für die gesamte Welt Wetterdaten online abrufen? Vielleicht bin ich ein verwöhntes Großstadtkind, aber ich habe es noch nie richtig nachvollziehen können. Danke für jede aufklärende Antwort.

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    • Echtes lokales Wetter.
      Unsere Wetterstation vom Deutschen Wetterdienst ist Luftlinie 20km entfernt auf der anderen Rheinseite (alleine das verändert das Wetter schon).
      Die Werte für meinen Standort werden daher extrapoliert. Ich habe aber Home Assistant laufen und möchte manche Automation mit den tatsächlichen Daten laufen lassen.

      Ich habe sogar einen „Durchschnittssensor“ in Home Assistant programmiert, der die gemessenen Werte mit den vom Onlinedienst gemeldeten Temperaturen mittelt, da der lokale Sensor manchmal durch Streulicht und Thermik abweichende Werte zeigt, die dadurch gepuffert werden.

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    • So kannst du die Temperatur an deinem Standort relativ genau messen, also genau da, wo du wohnst oder gerade bist unabhängig von Wetterdiensten.

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    • Du hast dann exakte Momentanwerte direkt von deinem Haus, innen und außen. Niederschlagswerte aus deinem Garten, das kann im Nachbarort insb. bei Gewitter ganz anders aussehen.
      Meine Station hab ich zusätzlich via Homeassistant eingebunden, die steuert automatisch die Entfeuchtung des Kellers mit Vergleich der abs. Feuchtigkeit außen vs. innen.
      Wetterdaten aus anderen Quellen sind je nach Herkunft unterschiedlich genau und aktuell.

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    • U.a. da ich dann die wirkliche Temperatur draußen weiß und nicht die an irgendeiner Wetterstation am anderen ende der Stadt.

      Gerade aktuell recht sinnvoll, da Lüften am sinnvollsten ist, wenn es draußen kälter als drinnen ist.

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    • Die abrufbaren Wetterdaten gelten nur für den Bereich wo gemessen wird, alles andere sind Schätzungen/ Prognosen. Und gerade in Städten unterschiedlichen Höhenlagen/ Tälern gelten die Messwerte selten.

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    • Natürlich ist das eine sehr gute Frage. Ich sehe das so: keiner kennt die Daten deines Zimmers oder Gartens. Die Bedingungen im Garten, z.B. Frost oder noch nicht bei Pflanzen, die frostfrei brauchen, sind nicht identisch mit den Daten einer Wetter-App, wenn es genau sein soll. Betreibst du automatische Bewässerungssysteme, hilft es dir auch nicht, wenn es 1 km nebenan geregnet hat. Die Messung der Luftfeuchtigkeit ist dann zusätzlich ein weiteres eigenes Thema.

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    • Vielfach liefern Wetter-Apps nicht Messwerte sondern Werte, die aus einem Vorhersagemodell abgeleitet wurden.

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