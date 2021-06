Navi-App Sygic: Fortan mit Fokus auf Quartals- und Jahres-Abo

Wir haben in der Slowakei nachgefragt und können entwarnen. Zwar bestätigt Sygic gegenüber ifun.de dass man im Rahmen des erst in der vergangenen Woche vorgenommenen Abo-Starts auf der Android-Plattform die Übersicht der bis dahin angebotenen In-App-Käufe entfernt habe, für Bestandskunden ändert sich jedoch nichts.

Eine kürzlich vorgenommene Änderungen in den Apps und auf der Webseite der Macher irritierte nun erste Besucher. Sygic entfernte die Übersicht der Einzelkäufe und zeigt inzwischen nur noch die Abo-Optionen an. Bestandskunden kratzten sich daraufhin am Kopf. Müssen sich fortan alle Sygic-Nutzer auf das Abo einlassen?

Die slowakische Navi-Applikation Sygic bietet ihr Premium+ Abonnement bereits seit dem Jahreswechsel an. Statt wie in den Jahren zuvor, einzelne Komponenten der Navigations-Applikationen, Zusatzfunktionen und lebenslangen Karte-Updates über zahlreiche, ganz unterschiedlich bepreiste In-App-Käufe anzubieten, existieren seit Dezember 2020 zwei Abo-Möglichkeiten für Premium+ – ifun.de berichtete .

