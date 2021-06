Apple Fitness+: Neue Inhalte, aber noch immer keine Länderausweitung

Auch weiterhin wird der Sport-Abo-Dienst Apple Fitness+ ausschließlich in den englischsprachigen Apple-Märkten Australien, Kanada, Irland, Neuseeland, Großbritannien und den USA verfügbar sein.

Dies betont Apple in der Pressemitteilung zum Ausbau des Trainingsangebotes für Apple Watch-Nutzer. So werden sich aktuelle Kunden der monatlich 9,99 US-Dollar teuren Video-Sportstunden über neue Inhalte wie etwa die von Prominenten begleiteten „Time to Walk“-Spaziergänge freuen können, eine Ausweitung des Angebotes auf den kontinentaleuropäischen Markt lässt jedoch auch weiterhin auf sich warten.

Neue Inhalte ab kommender Woche

Neu bei „Time to Walk“ werden ab Montag Inhalte von Naomi Campbell, Stephen Fry, Randall Park, Michaela Jaé “MJ” Rodriguez und Anthony Joshua sein. Apple Watch-Nutzer, die einen Rollstuhl zur Fortbewegung einsetzen können „Time to Walk“ so umkonfigurieren, dass die Sessions als „Time to Push“ angezeigt und damit als Rollstuhl-Workout gewertet wählen.

Zudem wird Apple Fitness+ ab Montag den ebenfalls neuen Bereich „Artist Spotlight“ integrieren, der Workouts vorstellt deren Musikbegleitung von prominenten Künstlern wie Alicia Keys, Jennifer Lopez, Keith Urban und Lady Gaga zusammengestellt wurde.

Was die Workouts selbst angeht, werden die bereits verfügbaren Programm durch eine neue Workout-Serie mit sieben Traninings-Sessions der in den USA populären Fitnessstudio-Besitzerin Jeanette Jenkins ergänzt.

Bei Watch-Kauf drei Monate gratis

Während frisch gebackene Besitzer aktueller Apple Watch-Modelle Apple Fitness+ drei Monate lang kostenlos nutzen können (vorausgesetzt wird der Kauf einer Apple Watch Series 3 oder neuer) erhalten Bestandskunden mit älteren Apple Watch-Modellen nur einen Monat kostenlosen Zugang zu Apple Fitness+.

Anschließend muss zwischen einem Monats-Abo für 9,99 Dollar oder dem Jahreszugang für 79,99 Dollar gewählt werden.

Video: Jeanette Jenkins Workout-Teaser